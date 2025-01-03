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В Сумском ТЦК прокомментировали смерть мужчины после избиения

В Сумском ТЦК прокомментировали смерть мужчины после избиения

Киев  •  УНН

 • 3291 просмотра

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На территории Сумского ТЦК произошел конфликт между двумя мужчинами, которые не являются сотрудниками учреждения. Пострадавшего доставили в больницу, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Накануне нового года на территории Сумского городского ТЦК и СП произошел конфликт между двумя мужчинами, которые не являются сотрудниками учреждения. В результате инцидента один из них нанес другому телесные повреждения. На это отреагировала пресс-служба Сумского ТЦК и СП в Facebook, пишет УНН.

Накануне нового года на территории Сумского городского ТЦК и СП произошел конфликт между двумя мужчинами, которые не являются сотрудниками ТЦК и СП, в результате чего один нанес другому телесные повреждения,

- говорится в сообщении.

Там рассказали, что пострадавшего доставила скорая в больницу, которую вызвала дежурная смена. В то же время факт драки зафиксировала городская полиция. В ТЦК отметили, что личный состав всесторонне способствует следствию и помогает полиции, которая работает над установлением всех обстоятельств происшествия. 

В Сумском ТЦК призвали медиа и общественность избегать распространения непроверенных данных и спекулятивных утверждений.

Напомним

Как ранее писал УНН, 40-летний мужчина получил черепно-мозговую травму в Сумском ТЦК во время конфликта с военнослужащим. Пострадавший скончался в больнице, полиция установила личность подозреваемого.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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