Взрыв на территории ТЦК в Ровно: вероятно, есть пострадавшие
Киев • УНН
На улице Грабника в Ровне произошел взрыв на территории областного территориального центра комплектования. По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие.
В Ровно произошел взрыв на территории областного ТЦК, передает УНН со ссылкой на «Ровно Медиа».
Как отмечается, взрыв прогремел на улице Грабника. На место происшествия выехали экстренные службы.
По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавшие.
В Полтавской области застрелили военного ТЦК и похитили его автомат, введена спецоперация "Сирена" - Сухопутные войска01.02.25, 11:59 • 24704 просмотра