В столичном кафе произошла стрельба во время конфликта между двумя мужчинами

В центре Киева в кафе произошел конфликт, во время которого неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического оружия в 68-летнего посетителя. Пострадавший получил ранения, он госпитализирован, жизни ничего не угрожает.