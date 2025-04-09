$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29409 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 44489 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49752 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55844 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 68000 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56847 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 56002 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 120113 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81957 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226607 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88379 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21091 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17968 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16761 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18317 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88414 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 120113 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226607 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403590 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395992 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11129 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16789 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17996 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21120 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75262 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Ровно

Новости по теме

В Ровно ДТП на улице Соборной: три человека пострадали

В Ровно вечером 8 апреля произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения на улице Соборной три человека получили травмы и были госпитализированы.

Криминал и ЧП • 8 апреля, 19:48 • 9830 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

В ТЦК заявили, что высказывания Ковалюка о потерях не способствуют обороноспособности. Предполагают, что на его мнение могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы.

Общество • 8 апреля, 19:17 • 63022 просмотра

В Киеве будут судить мошенников, которые назывались "агробизнесменами" и выманили у банков 29 миллионов гривен

В Киеве мошенники, выдававшие себя за агробизнесменов, предстанут перед судом за завладение 29 млн грн банковских средств. Злоумышленники пытались получить еще 60 млн грн по поддельным документам.

Киев • 2 апреля, 16:33 • 28430 просмотра

В апреле воду в Ровенской области будут подавать с пониженным давлением в отдельные часы: причина

В апреле Ровнооблводоканал будет подавать воду с пониженным давлением в часы пикового тарифа на электроэнергию и ночью. Это связано со сложной финансовой ситуацией предприятия из-за заниженных тарифов.

Общество • 31 марта, 10:23 • 32059 просмотра

Служащие УПЦ МП организовали подпольное изготовление вина: детективы БЭБ изъяли почти 20 тысяч литров алкоголя

Служащие УПЦ МП организовали подпольное изготовление вина. Изъято почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя стоимостью 1,8 млн грн.

Общество • 25 марта, 13:23 • 15499 просмотра

В Украине завершается отопительный сезон: какая ситуация в разных областях

В связи с потеплением во Львове и Ровно тепло подают только ночью. В прифронтовых областях отопительный сезон под угрозой из-за боевых действий и обстрелов.

Общество • 21 марта, 14:50 • 28489 просмотра

В центре Ровно произошел взрыв: пострадали два человека

Днем в центре Ровно в автомобиле произошел взрыв. Предварительно, сдетонировало самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадали водитель и пассажир.

Война • 20 марта, 16:58 • 132141 просмотра

Заболеваемость ОРВИ падает, но превышение эпидпорога высокого уровня до сих пор в 5 областях - Минздрав

За неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 261 тысяча украинцев. Больше всего случаев зафиксировано в Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской и Черкасской областях.

Общество • 13 марта, 09:00 • 16873 просмотра

На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб

В селе Белое Варского района трактор "Cherry" провалился под лед озера, водитель погиб. 48-летнего мужчину пытались спасти односельчане, но медики констатировали смерть.

Общество • 3 марта, 21:47 • 45110 просмотра

Скандал в школе на Ривненщине: учитель совершил насилие над учениками

В школе Березовской общины Сарненского района учитель применил физическую силу и психологическое насилие к ученикам, что попало на видео. Полиция и образовательный омбудсмен начали расследование инцидента.

Общество • 21 февраля, 14:46 • 27334 просмотра

Мужчина "заминировал" ТЦК в Ровенской области из-за недовольства действиями его работников

53-летний житель села Губкив сообщил о заминировании Березновского ТЦК из-за недовольства действиями работников. Полиция и спецслужбы проверили здание, взрывчатки не обнаружили, а злоумышленника задержали.

Криминал и ЧП • 17 февраля, 16:57 • 35397 просмотра

На Ровенщине мужчины напали на военных ТЦК: их разыскивает полиция

В Ровенской области во время проверки документов группа лиц напала на военнослужащих ТЦК, нанеся им телесные повреждения. Нападавшим грозит до 15 лет заключения по нескольким статьям УКУ.

Криминал и ЧП • 11 февраля, 18:35 • 57161 просмотра

На Закарпатье задержали инструктора ТЦК: помогал повторно бежать военным, которых вернули из СЗЧ

На Закарпатье задержали инструктора ТЦК, который помогал военным бежать за 3-5 тысяч долларов. Во время обысков изъято $36 тыс., 5 золотых слитков и другие доказательства преступной деятельности.

Война • 10 февраля, 16:21 • 31001 просмотра

Смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: междугородний микроавтобус столкнулся с КРАЗом

На Полтавщине междугородний микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с грузовиком КРАЗ, в результате чего погиб пассажир. Еще два человека получили травмы, водитель микроавтобуса задержан.

Криминал и ЧП • 8 февраля, 14:11 • 39161 просмотра

В Ровенской области перевернулась автоцистерна с опасным грузом, угрозы химического загрязнения нет - ГСЧС

Возле села Карпиловка перевернулась грузовая автоцистерна MAN, перевозившая минеральные удобрения. Спасатели подтвердили отсутствие утечки и химического загрязнения, водитель передан медикам.

Общество • 8 февраля, 11:05 • 29170 просмотра

На Ровенщине женщина умерла от осложнений гриппа

62-летняя женщина из Вараского района умерла от осложнений гриппа А в инфекционном отделении. Пациентка имела онкологическое заболевание и не была вакцинирована.

Общество • 7 февраля, 18:24 • 27749 просмотра

В воинских частях и ТЦК усилены меры безопасности на фоне подрывов - Командование Сухопутных войск

В воинских частях и ТЦК усилены меры безопасности после ряда подрывов. Внедрено усиленное патрулирование, контроль доступа и видеонаблюдение, проведены дополнительные инструктажи персонала.

Война • 7 февраля, 12:28 • 27526 просмотра

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

СБУ раскрыла детали взрыва в Ровенском ТЦК, где погиб 21-летний исполнитель теракта. россияне дистанционно взорвали завербованного агента сразу после входа в здание, ранив 8 военных.

Война • 5 февраля, 11:37 • 95801 просмотра

Планировали убить много правоохранителей и рядовых граждан: в СБУ рассказали детали подготовки теракта в Ровно

Служба безопасности задержала двух молодых агентов рф при попытке заложить взрывчатку возле районного управления полиции в Ровно. Злоумышленники планировали взорвать устройство дистанционно, когда рядом было бы много правоохранителей.

Война • 3 февраля, 18:02 • 37855 просмотра

Планировали диверсию в Ровно: СБУ задержала двух террористов

Управление СБУ в Ривненской области провело спецоперацию по задержанию двух террористов. Операция состоялась после взрыва в Ровенском ТЦК, где погиб один человек и шестеро получили ранения.

Война • 3 февраля, 16:26 • 35796 просмотра

На Днепропетровщине, возле здания РТКЦ в Павлограде, произошел взрыв

Возле здания РТЦК и СП в Павлограде произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого ранен мужчина. Полиция проводит следственные действия на месте инцидента.

Криминал и ЧП • 2 февраля, 18:01 • 33001 просмотра

Жителям Лубен и Полтавы сообщили о подозрении в убийстве военного ТЦК на АЗС

На АЗС в Пирятине застрелили военнослужащего ТЦК и похитили его автомат. Полиция задержала двух местных жителей, которые помогали мобилизованному уклониться от службы.

Криминал и ЧП • 2 февраля, 16:05 • 43556 просмотра

Взрыв в ровенском ТЦК: один человек погиб, еще шестеро получили ранения

В Ровенском территориальном центре комплектования произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Еще шесть человек получили ранения, на месте работают правоохранители и экстренные службы.

Общество • 1 февраля, 15:34 • 35260 просмотра

Взрыв на территории ТЦК в Ровно: вероятно, есть пострадавшие

На улице Грабника в Ровне произошел взрыв на территории областного территориального центра комплектования. По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие.

Криминал и ЧП • 1 февраля, 15:07 • 61805 просмотра

В столичном кафе произошла стрельба во время конфликта между двумя мужчинами

В центре Киева в кафе произошел конфликт, во время которого неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического оружия в 68-летнего посетителя. Пострадавший получил ранения, он госпитализирован, жизни ничего не угрожает.

Киев • 28 января, 15:58 • 38342 просмотра

Во время минуты молчания проигнорировал требование об остановке движения: в Ровно оштрафовали водителя

Водитель Volkswagen Passat не остановился во время минуты молчания по погибшим на войне, проигнорировав требование регулировщика. Правоохранители нашли нарушителя и оштрафовали его за проезд на запрещающий жест.

Общество • 28 января, 14:23 • 28422 просмотра

Водителя будут судить за ДТП на блокпосту в Ровенской области, где погиб полицейский

54-летний житель Кременчуга, который в сентябре въехал автоцистерной в блокпост, предстанет перед судом. В результате ДТП погиб полицейский Сергей Трум, еще два человека получили травмы средней тяжести.

Криминал и ЧП • 27 января, 14:13 • 26080 просмотра

На Ровенщине водитель Dacia наехал на маму с ребенком в коляске: младенец умер в реанимации

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель Dacia сбил женщину с детской коляской, отвлекшись на телефон. Месячный младенец выпал из коляски и умер в реанимации.

Криминал и ЧП • 21 января, 19:56 • 52539 просмотра

В ривненском лицее подросток ранил одноклассника ножом: открыто дело

14-летний ученик принес в школу нож и во время демонстрации ранил одноклассника в бедро. Сначала претензий не было, но впоследствии мать пострадавшего обратилась в полицию.

Общество • 19 января, 19:38 • 55254 просмотра

Массовое отравление в ривненском лицее: десятки школьников заболели, полиция проводит проверку

В лицее Ровно 72 ученика младших классов пожаловались на расстройства пищеварения. Один ребенок госпитализирован, правоохранители и санэпидемстанция проводят проверку инцидента.

Здоровье • 13 января, 18:20 • 33497 просмотра