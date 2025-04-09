В Ровно вечером 8 апреля произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения на улице Соборной три человека получили травмы и были госпитализированы.
В ТЦК заявили, что высказывания Ковалюка о потерях не способствуют обороноспособности. Предполагают, что на его мнение могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы.
В Киеве мошенники, выдававшие себя за агробизнесменов, предстанут перед судом за завладение 29 млн грн банковских средств. Злоумышленники пытались получить еще 60 млн грн по поддельным документам.
В апреле Ровнооблводоканал будет подавать воду с пониженным давлением в часы пикового тарифа на электроэнергию и ночью. Это связано со сложной финансовой ситуацией предприятия из-за заниженных тарифов.
Служащие УПЦ МП организовали подпольное изготовление вина. Изъято почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя стоимостью 1,8 млн грн.
В связи с потеплением во Львове и Ровно тепло подают только ночью. В прифронтовых областях отопительный сезон под угрозой из-за боевых действий и обстрелов.
Днем в центре Ровно в автомобиле произошел взрыв. Предварительно, сдетонировало самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадали водитель и пассажир.
За неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 261 тысяча украинцев. Больше всего случаев зафиксировано в Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской и Черкасской областях.
В селе Белое Варского района трактор "Cherry" провалился под лед озера, водитель погиб. 48-летнего мужчину пытались спасти односельчане, но медики констатировали смерть.
В школе Березовской общины Сарненского района учитель применил физическую силу и психологическое насилие к ученикам, что попало на видео. Полиция и образовательный омбудсмен начали расследование инцидента.
53-летний житель села Губкив сообщил о заминировании Березновского ТЦК из-за недовольства действиями работников. Полиция и спецслужбы проверили здание, взрывчатки не обнаружили, а злоумышленника задержали.
В Ровенской области во время проверки документов группа лиц напала на военнослужащих ТЦК, нанеся им телесные повреждения. Нападавшим грозит до 15 лет заключения по нескольким статьям УКУ.
На Закарпатье задержали инструктора ТЦК, который помогал военным бежать за 3-5 тысяч долларов. Во время обысков изъято $36 тыс., 5 золотых слитков и другие доказательства преступной деятельности.
На Полтавщине междугородний микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с грузовиком КРАЗ, в результате чего погиб пассажир. Еще два человека получили травмы, водитель микроавтобуса задержан.
Возле села Карпиловка перевернулась грузовая автоцистерна MAN, перевозившая минеральные удобрения. Спасатели подтвердили отсутствие утечки и химического загрязнения, водитель передан медикам.
62-летняя женщина из Вараского района умерла от осложнений гриппа А в инфекционном отделении. Пациентка имела онкологическое заболевание и не была вакцинирована.
В воинских частях и ТЦК усилены меры безопасности после ряда подрывов. Внедрено усиленное патрулирование, контроль доступа и видеонаблюдение, проведены дополнительные инструктажи персонала.
СБУ раскрыла детали взрыва в Ровенском ТЦК, где погиб 21-летний исполнитель теракта. россияне дистанционно взорвали завербованного агента сразу после входа в здание, ранив 8 военных.
Служба безопасности задержала двух молодых агентов рф при попытке заложить взрывчатку возле районного управления полиции в Ровно. Злоумышленники планировали взорвать устройство дистанционно, когда рядом было бы много правоохранителей.
Управление СБУ в Ривненской области провело спецоперацию по задержанию двух террористов. Операция состоялась после взрыва в Ровенском ТЦК, где погиб один человек и шестеро получили ранения.
Возле здания РТЦК и СП в Павлограде произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого ранен мужчина. Полиция проводит следственные действия на месте инцидента.
На АЗС в Пирятине застрелили военнослужащего ТЦК и похитили его автомат. Полиция задержала двух местных жителей, которые помогали мобилизованному уклониться от службы.
В Ровенском территориальном центре комплектования произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Еще шесть человек получили ранения, на месте работают правоохранители и экстренные службы.
На улице Грабника в Ровне произошел взрыв на территории областного территориального центра комплектования. По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие.
В центре Киева в кафе произошел конфликт, во время которого неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического оружия в 68-летнего посетителя. Пострадавший получил ранения, он госпитализирован, жизни ничего не угрожает.
Водитель Volkswagen Passat не остановился во время минуты молчания по погибшим на войне, проигнорировав требование регулировщика. Правоохранители нашли нарушителя и оштрафовали его за проезд на запрещающий жест.
54-летний житель Кременчуга, который в сентябре въехал автоцистерной в блокпост, предстанет перед судом. В результате ДТП погиб полицейский Сергей Трум, еще два человека получили травмы средней тяжести.
На нерегулируемом пешеходном переходе водитель Dacia сбил женщину с детской коляской, отвлекшись на телефон. Месячный младенец выпал из коляски и умер в реанимации.
14-летний ученик принес в школу нож и во время демонстрации ранил одноклассника в бедро. Сначала претензий не было, но впоследствии мать пострадавшего обратилась в полицию.
В лицее Ровно 72 ученика младших классов пожаловались на расстройства пищеварения. Один ребенок госпитализирован, правоохранители и санэпидемстанция проводят проверку инцидента.