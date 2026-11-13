Атака на Ровно: в многоэтажке вспыхнули две квартиры, пятеро раненых

Враг в ночь на пятницу, 13 ноября, атаковал Ровно. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует УНН.

Детали

По его словам, целью вражеского беспилотника стала многоэтажка.

Возгорание произошло в двух квартирах. Все службы на месте. На данный момент известно о пяти пострадавших - констатировал Коваль.

Он добавил, что городские власти Ровно готовят отселение людей.

Напомним

21 октября враг атаковал Ровно — под ударом оказался магазин Metro, а также жилой сектор.

"Троих обследуют, двоих оперируют" — в Ровно увеличилось число пострадавших из-за вражеского удара по университету