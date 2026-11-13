Атака на Ровно: в многоэтажке вспыхнули две квартиры, пятеро раненых
Киев • УНН
Вражеский беспилотник атаковал многоэтажку в Ровно. Пять человек ранены, власти готовят отселение жителей.
Враг в ночь на пятницу, 13 ноября, атаковал Ровно. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует УНН.
Детали
По его словам, целью вражеского беспилотника стала многоэтажка.
Возгорание произошло в двух квартирах. Все службы на месте. На данный момент известно о пяти пострадавших
Он добавил, что городские власти Ровно готовят отселение людей.
Напомним
21 октября враг атаковал Ровно — под ударом оказался магазин Metro, а также жилой сектор.
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