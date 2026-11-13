Атака на Рівне: у багатоповерхівці спалахнули дві квартири, п'ятеро поранених
Київ • УНН
Ворожий безпілотник атакував багатоповерхівку в Рівному. П’ятеро людей поранені, влада готує відселення мешканців.
Ворог у ніч на п'ятницю, 13 листопада, атакував Рівне. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль, інформує УНН.
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За його словами, ціллю ворожого безпілотника стала багатоповерхівка.
Загорання сталося у двох квартирах. Усі служби на місці. Наразі відомо про п'ятьох поранених
Він додав, що міська влада Рівного готує відселення людей.
Нагадаємо
21 жовтня ворог атакував Рівне - під ударом опинився магазин Metro, а також житловий сектор.
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