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Атака на Рівне: у багатоповерхівці спалахнули дві квартири, п'ятеро поранених

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Ворожий безпілотник атакував багатоповерхівку в Рівному. П’ятеро людей поранені, влада готує відселення мешканців.

Атака на Рівне: у багатоповерхівці спалахнули дві квартири, п'ятеро поранених

Ворог у ніч на п'ятницю, 13 листопада, атакував Рівне. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ціллю ворожого безпілотника стала багатоповерхівка.

Загорання сталося у двох квартирах. Усі служби на місці. Наразі відомо про п'ятьох поранених

- констатував Коваль.

Він додав, що міська влада Рівного готує відселення людей.

Нагадаємо

21 жовтня ворог атакував Рівне - під ударом опинився магазин Metro, а також житловий сектор.

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Вадим Хлюдзинський

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