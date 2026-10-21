У Рівному ворог атакував магазин Metro

Ворог атакував Рівне - під ударом опинився магазин Metro, а також житловий сектор. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає УНН.

Ворог атакував заклад торговельної мережі Метро. За попередньою інформацією, люди не поранені. Разом з усіма службами перебуваю на місці події - повідомив Коваль.

Додамо

Крім того, за його словами, унаслідок ворожої атаки також постраждав житловий сектор.

В одному з будинків виникла пожежа. Її вже локалізували. Мешканці поранень не зазнали.

"Трьох обстежують, двох оперують" - у Рівному зросла кількість постраждалих через ворожий удар по університету