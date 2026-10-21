У Рівному ворог атакував магазин Metro
Київ • УНН
У Рівному атаковано магазин Metro і житловий сектор. Пожежу в будинку локалізували, за попередніми даними, постраждалих немає.
Ворог атакував Рівне - під ударом опинився магазин Metro, а також житловий сектор. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає УНН.
Ворог атакував заклад торговельної мережі Метро. За попередньою інформацією, люди не поранені. Разом з усіма службами перебуваю на місці події
Додамо
Крім того, за його словами, унаслідок ворожої атаки також постраждав житловий сектор.
В одному з будинків виникла пожежа. Її вже локалізували. Мешканці поранень не зазнали.
"Трьох обстежують, двох оперують" - у Рівному зросла кількість постраждалих через ворожий удар по університету13.10.26, 16:04 • 4476 переглядiв