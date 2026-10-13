"Трьох обстежують, двох оперують" - у Рівному зросла кількість постраждалих через ворожий удар по університету
Київ • УНН
Унаслідок удару російського дрона по навчальному закладу в Рівному постраждали 25 людей. Трьох обстежують, двом проводять операції.
Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Рівному зросла до 25 осіб, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
Ще трьох наразі обстежують медики. Двом людям, які перебували у тяжкому стані, проводять оперативне втручання
На місці події продовжують працювати поліцейські та співробітники СБУ. Працівники ДСНС та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки рф.
Атака рф знищила корпус Рівненського гуманітарного університету, студенти були в укритті - МОН13.10.26, 14:13 • 12375 переглядiв
Нагадаємо
У Рівному ворожий дрон влучив у корпус навчального закладу у середмісті вранці 13 жовтня. Раніше було відомо про 20 постраждалих.