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"Трьох обстежують, двох оперують" - у Рівному зросла кількість постраждалих через ворожий удар по університету

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Унаслідок удару російського дрона по навчальному закладу в Рівному постраждали 25 людей. Трьох обстежують, двом проводять операції.

"Трьох обстежують, двох оперують" - у Рівному зросла кількість постраждалих через ворожий удар по університету

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Рівному зросла до 25 осіб, передає УНН із посиланням на Нацполіцію. 

Ще трьох наразі обстежують медики. Двом людям, які перебували у тяжкому стані, проводять оперативне втручання 

- йдеться у повідомленні.
Наслідки ворожої атаки на Рівне. Фото: Нацполіція України

На місці події продовжують працювати поліцейські та співробітники СБУ. Працівники ДСНС та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки рф.

Атака рф знищила корпус Рівненського гуманітарного університету, студенти були в укритті - МОН13.10.26, 14:13 • 12375 переглядiв

Нагадаємо

У Рівному ворожий дрон влучив у корпус навчального закладу у середмісті вранці 13 жовтня. Раніше було відомо про 20 постраждалих.

Антоніна Туманова

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