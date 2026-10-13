Уже 20 постраждалих через удар російського дрона по навчальному корпусу у Рівному

У Рівному вже 20 постраждалих після влучання російського дрона у корпус навчального закладу у середмісті вранці 13 жовтня. Про це повідомив у соцмережах голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише УНН.

Тривають роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки. На жаль, кількість поранених зросла до 20