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Уже 20 постраждалих через удар російського дрона по навчальному корпусу у Рівному

Київ • УНН

 • 990 перегляди

Російський дрон влучив у корпус навчального закладу в центрі Рівного 13 жовтня. Пожежу ліквідували, постраждали 20 людей.

Уже 20 постраждалих через удар російського дрона по навчальному корпусу у Рівному
Наслідки удару рф у центрі Рівного показав голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. Джерело: t.me/oleksandrkoval_rv

У Рівному вже 20 постраждалих після влучання російського дрона у корпус навчального закладу у середмісті вранці 13 жовтня. Про це повідомив у соцмережах голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише УНН.

Тривають роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки. На жаль, кількість поранених зросла до 20 

- вказав Коваль.

Пожежу у навчальному корпусі, з його слів, ліквідовано.

рф практично безперервно атакує з ночі, через удар "шахеда" по центру Рівного 14 постраждалих13.10.26, 11:49 • 14321 перегляд

Юлія Шрамко

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