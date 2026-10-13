Уже 20 постраждалих через удар російського дрона по навчальному корпусу у Рівному
Київ • УНН
Російський дрон влучив у корпус навчального закладу в центрі Рівного 13 жовтня. Пожежу ліквідували, постраждали 20 людей.
Наслідки удару рф у центрі Рівного показав голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. Джерело: t.me/oleksandrkoval_rv
У Рівному вже 20 постраждалих після влучання російського дрона у корпус навчального закладу у середмісті вранці 13 жовтня. Про це повідомив у соцмережах голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише УНН.
Тривають роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки. На жаль, кількість поранених зросла до 20
Пожежу у навчальному корпусі, з його слів, ліквідовано.
рф практично безперервно атакує з ночі, через удар "шахеда" по центру Рівного 14 постраждалих13.10.26, 11:49 • 14321 перегляд