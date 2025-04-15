Юристка Іванна Смачило очолила ФДМУ після переходу Коваля в міністри. Її кар'єра пов'язана з Ковалем, що викликає питання про кадрову лояльність та контроль над держактивами.
У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
У Рівному ввечері 8 квітня сталась ДТП за участі двох автомобілів. Внаслідок зіткнення на вулиці Соборній троє людей отримали травми і були госпіталізовані.
У ТЦК заявили, що висловлювання Ковалюка про втрати не сприяють обороноздатності. Припускають, що на його думку могли вплинути особисті обставини або втома від служби.
У Києві шахраї, які видавали себе за агробізнесменів, постануть перед судом за заволодіння 29 млн грн банківських коштів. Зловмисники намагалися отримати ще 60 млн грн за підробленими документами.
У квітні Рівнеоблводоканал подаватиме воду з пониженим тиском у години пікового тарифу на електроенергію та вночі. Це пов'язано зі складною фінансовою ситуацією підприємства через занизькі тарифи.
Службовці УПЦ МП організували підпільне виготовлення вина. Вилучено майже 20 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю вартістю 1,8 млн грн.
У зв'язку з потеплінням у Львові та Рівному тепло подають лише вночі. У прифронтових областях опалювальний сезон під загрозою через бойові дії та обстріли.
Вдень у центрі Рівного в автомобілі стався вибух. Попередньо, здетонував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждали водій та пасажир.
За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 занедужали 261 тисяча українців. Найбільше випадків зафіксовано у Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях.
У селі Біле Вараського району трактор "Cherry" провалився під кригу озера, водій загинув. 48-річного чоловіка намагались врятувати односельчани, але медики констатували смерть.
У школі Березівської громади Сарненського району вчитель застосував фізичну силу та психологічне насильство до учнів, що потрапило на відео. Поліція та освітній омбудсмен розпочали розслідування інциденту.
53-річний житель села Губків повідомив про замінування Березнівського ТЦК через незадоволення діями працівників. Поліція та спецслужби перевірили будівлю, вибухівки не виявили, а зловмисника затримали.
У Рівненській області під час перевірки документів група осіб напала на військовослужбовців ТЦК, завдавши їм тілесних ушкоджень. Нападникам загрожує до 15 років ув'язнення за кількома статтями ККУ.
На Закарпатті затримали інструктора ТЦК, який допомагав військовим втікати за 3-5 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено $36 тис., 5 золотих злитків та інші докази злочинної діяльності.
На Полтавщині міжміський мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з вантажівкою КРАЗ, внаслідок чого загинув пасажир. Ще двоє людей отримали травми, водія мікроавтобуса затримано.
Біля села Карпилівка перекинулася вантажна автоцистерна MAN, що перевозила мінеральні добрива. Рятувальники підтвердили відсутність витоку та хімічного забруднення, водія передано медикам.
62-річна жінка з Вараського району померла від ускладнень грипу А в інфекційному відділенні. Пацієнтка мала онкологічне захворювання та не була вакцинована.
У військових частинах та ТЦК посилено безпекові заходи після низки підривів. Впроваджено посилене патрулювання, контроль доступу та відеоспостереження, проведено додаткові інструктажі персоналу.
СБУ розкрила деталі вибуху в Рівненському ТЦК, де загинув 21-річний виконавець теракту. росіяни дистанційно підірвали завербованого агента одразу після входу в будівлю, поранивши 8 військових.
Служба безпеки затримала двох молодих агентів рф при спробі закласти вибухівку біля районного управління поліції в Рівному. Зловмисники планували підірвати пристрій дистанційно, коли поруч було б багато правоохоронців.
Управління СБУ в Рівненській області провело спецоперацію із затримання двох терористів. Операція відбулась після вибуху в Рівненському ТЦК, де загинула одна людина та шестеро отримали поранення.
Біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді стався вибух невстановленого предмету, внаслідок якого поранено чоловіка. Поліція проводить слідчі дії на місці інциденту.
На АЗС у Пирятині застрелили військовослужбовця ТЦК та викрали його автомат. Поліція затримала двох місцевих жителів, які допомагали мобілізованому ухилитися від служби.
У Рівненському територіальному центрі комплектування стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина. Ще шестеро осіб отримали поранення, на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.
На вулиці Грабника у Рівному стався вибух на території обласного територіального центру комплектування. За попередніми даними, в результаті інциденту є постраждалі.
У центрі Києва в кафе стався конфлікт, під час якого невідомий здійснив кілька пострілів з травматичної зброї у 68-річного відвідувача. Постраждалий отримав поранення, його госпіталізовано, життю нічого не загрожує.
Водій Volkswagen Passat не зупинився під час хвилини мовчання за загиблими на війні, проігнорувавши вимогу регулювальника. Правоохоронці знайшли порушника та оштрафували його за проїзд на заборонний жест.
54-річний житель Кременчука, який у вересні в'їхав автоцистерною в блокпост, постане перед судом. Внаслідок ДТП загинув поліцейський Сергій Трум, ще двоє осіб отримали травми середньої тяжкості.
На нерегульованому пішохідному переході водій Dacia збив жінку з дитячим візком, відволікшись на телефон. Місячне немовля випало з візка та померло в реанімації.