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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 642 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 3966 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29125 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 159888 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138276 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141336 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135976 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135895 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196669 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77708 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 660 перегляди

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"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

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Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

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Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111236 перегляди

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"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

Юристка Іванна Смачило очолила ФДМУ після переходу Коваля в міністри. Її кар'єра пов'язана з Ковалем, що викликає питання про кадрову лояльність та контроль над держактивами.

Економіка • 09:24 • 24486 перегляди

Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Погода та довкілля • 14 квітня, 04:15 • 3582 перегляди

У Рівному ДТП на вулиці Соборній: троє людей постраждали

У Рівному ввечері 8 квітня сталась ДТП за участі двох автомобілів. Внаслідок зіткнення на вулиці Соборній троє людей отримали травми і були госпіталізовані.

Кримінал та НП • 8 квітня, 19:48 • 10143 перегляди

“Кладуть солдат батальйонами”: у Рівненському ОТЦК відреагували на скандальні заяви підполковника

У ТЦК заявили, що висловлювання Ковалюка про втрати не сприяють обороноздатності. Припускають, що на його думку могли вплинути особисті обставини або втома від служби.

Суспільство • 8 квітня, 19:17 • 155809 перегляди

У Києві судитимуть шахраїв, які називалися "агробізнесменами" і видурили в банків 29 мільйонів гривень

У Києві шахраї, які видавали себе за агробізнесменів, постануть перед судом за заволодіння 29 млн грн банківських коштів. Зловмисники намагалися отримати ще 60 млн грн за підробленими документами.

Київ • 2 квітня, 16:33 • 28503 перегляди

У квітні воду на Рівненщині подаватимуть із пониженим тиском в окремі години: причина

У квітні Рівнеоблводоканал подаватиме воду з пониженим тиском у години пікового тарифу на електроенергію та вночі. Це пов'язано зі складною фінансовою ситуацією підприємства через занизькі тарифи.

Суспільство • 31 березня, 10:23 • 32095 перегляди

Службовці УПЦ МП організували підпільне виготовлення вина: детективи БЕБ вилучили майже 20 тисяч літрів алкоголю

Службовці УПЦ МП організували підпільне виготовлення вина. Вилучено майже 20 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю вартістю 1,8 млн грн.

Суспільство • 25 березня, 13:23 • 15525 перегляди

В Україні завершується опалювальний сезон: яка ситуація у різних областях

У зв'язку з потеплінням у Львові та Рівному тепло подають лише вночі. У прифронтових областях опалювальний сезон під загрозою через бойові дії та обстріли.

Суспільство • 21 березня, 14:50 • 28527 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

Вдень у центрі Рівного в автомобілі стався вибух. Попередньо, здетонував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждали водій та пасажир.

Війна • 20 березня, 16:58 • 132168 перегляди

Захворюваність на ГРВІ падає, але перевищення епідпорогу високого рівня досі у 5 областях - МОЗ

За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 занедужали 261 тисяча українців. Найбільше випадків зафіксовано у Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях.

Суспільство • 13 березня, 09:00 • 16946 перегляди

На Рівненщині трактор провалився під кригу, водій загинув

У селі Біле Вараського району трактор "Cherry" провалився під кригу озера, водій загинув. 48-річного чоловіка намагались врятувати односельчани, але медики констатували смерть.

Суспільство • 3 березня, 21:47 • 45122 перегляди

Скандал у школі на Рівненщині: вчитель вчинив насильство над учнями

У школі Березівської громади Сарненського району вчитель застосував фізичну силу та психологічне насильство до учнів, що потрапило на відео. Поліція та освітній омбудсмен розпочали розслідування інциденту.

Суспільство • 21 лютого, 14:46 • 27346 перегляди

Чоловік "замінував" ТЦК на Рівненщині через незадоволення діями його працівників

53-річний житель села Губків повідомив про замінування Березнівського ТЦК через незадоволення діями працівників. Поліція та спецслужби перевірили будівлю, вибухівки не виявили, а зловмисника затримали.

Кримінал та НП • 17 лютого, 16:57 • 35404 перегляди

На Рівненщині чоловіки напали на військових ТЦК: їх розшукує поліція

У Рівненській області під час перевірки документів група осіб напала на військовослужбовців ТЦК, завдавши їм тілесних ушкоджень. Нападникам загрожує до 15 років ув'язнення за кількома статтями ККУ.

Кримінал та НП • 11 лютого, 18:35 • 57170 перегляди

На Закарпатті затримали інструктора ТЦК: допомагав повторно тікати військовим, яких повернули із СЗЧ

На Закарпатті затримали інструктора ТЦК, який допомагав військовим втікати за 3-5 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено $36 тис., 5 золотих злитків та інші докази злочинної діяльності.

Війна • 10 лютого, 16:21 • 31016 перегляди

Смертельна ДТП на трасі Київ-Харків: міжміський мікроавтобус зіткнувся з КРАЗом

На Полтавщині міжміський мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з вантажівкою КРАЗ, внаслідок чого загинув пасажир. Ще двоє людей отримали травми, водія мікроавтобуса затримано.

Кримінал та НП • 8 лютого, 14:11 • 39164 перегляди

На Рівненщині перекинулася автоцистерна з небезпечним вантажем, загрози хімічного забруднення немає - ДСНС

Біля села Карпилівка перекинулася вантажна автоцистерна MAN, що перевозила мінеральні добрива. Рятувальники підтвердили відсутність витоку та хімічного забруднення, водія передано медикам.

Суспільство • 8 лютого, 11:05 • 29174 перегляди

На Рівненщині жінка померла від ускладнень грипу

62-річна жінка з Вараського району померла від ускладнень грипу А в інфекційному відділенні. Пацієнтка мала онкологічне захворювання та не була вакцинована.

Суспільство • 7 лютого, 18:24 • 27753 перегляди

У військових частинах та ТЦК посилено заходи безпеки на тлі підривів - Командування Сухопутних військ

У військових частинах та ТЦК посилено безпекові заходи після низки підривів. Впроваджено посилене патрулювання, контроль доступу та відеоспостереження, проведено додаткові інструктажі персоналу.

Війна • 7 лютого, 12:28 • 27538 перегляди

росіяни підірвали свого агента, щоб позбутися свідка: СБУ про теракт у рівненському ТЦК

СБУ розкрила деталі вибуху в Рівненському ТЦК, де загинув 21-річний виконавець теракту. росіяни дистанційно підірвали завербованого агента одразу після входу в будівлю, поранивши 8 військових.

Війна • 5 лютого, 11:37 • 95826 перегляди

Планували вбити багато правоохоронців та пересічних громадян: у СБУ розповіли деталі підготовки теракту в Рівному

Служба безпеки затримала двох молодих агентів рф при спробі закласти вибухівку біля районного управління поліції в Рівному. Зловмисники планували підірвати пристрій дистанційно, коли поруч було б багато правоохоронців.

Війна • 3 лютого, 18:02 • 37859 перегляди

Планували диверсію у Рівному: СБУ затримала двох терористів

Управління СБУ в Рівненській області провело спецоперацію із затримання двох терористів. Операція відбулась після вибуху в Рівненському ТЦК, де загинула одна людина та шестеро отримали поранення.

Війна • 3 лютого, 16:26 • 35799 перегляди

На Дніпропетровщині, біля будівлі РТЦК у Павлограді, стався вибух

Біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді стався вибух невстановленого предмету, внаслідок якого поранено чоловіка. Поліція проводить слідчі дії на місці інциденту.

Кримінал та НП • 2 лютого, 18:01 • 33014 перегляди

Жителям Лубен та Полтави повідомили про підозру у вбивстві військового ТЦК на АЗС

На АЗС у Пирятині застрелили військовослужбовця ТЦК та викрали його автомат. Поліція затримала двох місцевих жителів, які допомагали мобілізованому ухилитися від служби.

Кримінал та НП • 2 лютого, 16:05 • 43559 перегляди

Вибух у рівненському ТЦК: одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення

У Рівненському територіальному центрі комплектування стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина. Ще шестеро осіб отримали поранення, на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Суспільство • 1 лютого, 15:34 • 35263 перегляди

Вибух на території ТЦК у Рівному: ймовірно, є постраждалі

На вулиці Грабника у Рівному стався вибух на території обласного територіального центру комплектування. За попередніми даними, в результаті інциденту є постраждалі.

Кримінал та НП • 1 лютого, 15:07 • 61808 перегляди

В столичному кафе сталася стрілянина під час конфлікту між двома чоловіками

У центрі Києва в кафе стався конфлікт, під час якого невідомий здійснив кілька пострілів з травматичної зброї у 68-річного відвідувача. Постраждалий отримав поранення, його госпіталізовано, життю нічого не загрожує.

Київ • 28 січня, 15:58 • 38344 перегляди

Під час хвилини мовчання проігнорував вимогу про зупинку руху: у Рівному оштрафували водія

Водій Volkswagen Passat не зупинився під час хвилини мовчання за загиблими на війні, проігнорувавши вимогу регулювальника. Правоохоронці знайшли порушника та оштрафували його за проїзд на заборонний жест.

Суспільство • 28 січня, 14:23 • 28436 перегляди

Водія судитимуть за ДТП на блокпосту на Рівненщині, де загинув поліцейський

54-річний житель Кременчука, який у вересні в'їхав автоцистерною в блокпост, постане перед судом. Внаслідок ДТП загинув поліцейський Сергій Трум, ще двоє осіб отримали травми середньої тяжкості.

Кримінал та НП • 27 січня, 14:13 • 26082 перегляди

На Рівненщині водій Dacia наїхав на маму з дитиною у візку: немовля померло в реанімації

На нерегульованому пішохідному переході водій Dacia збив жінку з дитячим візком, відволікшись на телефон. Місячне немовля випало з візка та померло в реанімації.

Кримінал та НП • 21 січня, 19:56 • 52541 перегляди