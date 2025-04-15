В столичному кафе сталася стрілянина під час конфлікту між двома чоловіками

У центрі Києва в кафе стався конфлікт, під час якого невідомий здійснив кілька пострілів з травматичної зброї у 68-річного відвідувача. Постраждалий отримав поранення, його госпіталізовано, життю нічого не загрожує.