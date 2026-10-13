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Україна збиває до 85% російських реактивних дронів - Повітряні Сили

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Юрій Ігнат повідомив, що Україна збила й подавила 58 із 74 реактивних БпЛА за одну ніч. Нещодавно показник сягав 85%.

Україна збиває до 85% російських реактивних дронів - Повітряні Сили

Українські військові збивають і подавляють значну частину російських реактивних безпілотників. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, нещодавно цей показник сягав 85%. Про це він повідомив у етері телемарафону, передає УНН.

Деталі

"По наших зведеннях теж видно, що ми розділили уже БпЛА звичайні - "Шахеди", "Гербери", та "Пародії" - в один рядок, і в другому рядку окремо визначаємо реактивні БпЛА. Отак цієї ночі із 74 реактивних БпЛА, в нас було збито і подавлено 58. Якщо прикинути по відсотках - це чималий відсоток збиття. Якщо нижче опуститись по зведеннях наших, подивитися то дійсно, є відсоток зростання. Тут очевидний він. Інколи навіть 85 було, здається, нещодавно відсотків збиття реактивних", – заявив Юрій Ігнат .

Нагадаємо

росія у ніч на 13 жовтня випустила по Україні п'ять балістичних ракет, 117 дронів, у тому числі дев'ять "Бандеролей". Збито або придушено 88 дронів. Є влучання у 17 місцях та баражуючих боєприпасів у Харкові.

Партнери не попередили Україну про запуск балістичних ракет по Києву у понеділок - Зеленський13.10.26, 12:47 • 1096 переглядiв

Алла Кіосак

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