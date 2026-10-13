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Партнери не попередили Україну про запуск балістичних ракет по Києву у понеділок - Зеленський

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Зеленський заявив, що партнери не попередили Україну про запуск п’яти балістичних ракет по Києву. У Харкові загинули 4 людини.

Партнери не попередили Україну про запуск балістичних ракет по Києву у понеділок - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили Україну про запуск балістичних ракет по Києву у понеділок, 12 жовтня. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН. 

Деталі

"З вечора й по цей час росіяни атакували Україну більш ніж сотнею різних засобів нападу: реактивними дронами, баражуючими боєприпасами та балістичними ракетами. Значну частину із цих атакувальних засобів вдалося збити. Але, на жаль, не всі. У Харкові був зруйнований звичайний житловий будинок, рятувальна операція тривала фактично всю ніч – шукали людей під завалами. Від цього удару по будинку в Харкові загинули чотири людини. Мої співчуття всім рідним та близьким. Поранено загалом за один вечір і тільки в Харкові 41 людину", - написав Зеленський. 

Він зазначив, що був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. 

"Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є", - додав Зеленський. 

Президент наголосив, що Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці й загалом енергетиці протягом двох діб із моменту оголошення президентом США припинення вогню в енергетиці, але росія не послухалася Трампа. 

"За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об’єкти, і нашу критичну інфраструктуру й дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні. Під ударами саме за ці дві доби були 19 регіонів нашої країни. Наша позиція незмінна: Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і потрібен дієвий тиск на росію, щоб деескалація була. Війни завершуються тоді, коли агресор відчуває, що у нього немає можливості війну затягувати. Тиск світу на росію сприяє саме цьому – наближенню миру. Але пряма чи опосередкована підтримка росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістики – це те, що точно не спрацює на мир. Мир потрібен всім. Сильна Америка, сильна Європа, сильні партнери потрібні", - резюмував Президент. 

Нагадаємо

Ввечері, 12 жовтня, у Києві пролунали декілька вибухів, проте сигнал повітряної тривоги пролунав вже після атаки. Повітряні сили о 22:09 повідомили про "швидкісну ціль на Київ". 

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов поставив під сумнів припущення, що удар по Києву, який відбувся без оголошення сигналу "повітряна тривога", відбувся через нібито припинення передавання розвідданих Україні США.  

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
Харків