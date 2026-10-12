Вибухи без оголошення тривоги у Києві - "Флеш" закликав не робити поспішних висновків щодо передачі розвідданих

Сергій Бескрестнов. Фото: POLITANALIZ.COM.UA

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов поставив під сумнів припущення, що удар по Києву, який відбувся без оголошення сигналу "повітряна тривога", відбувся через нібито припинення передавання розвідданих Україні США. Про це Бескрестнов написав у Telegram, передає УНН.

Друзі, це вже не вперше, коли запуск С-400 не фіксується розвідувальними службами наших партнерів. Є певні нюанси. Не варто робити висновки передчасно - написав “Флеш”.

Доповнення

Ввечері, 12 жовтня, у Києві пролунали декілька вибухів, проте сигнал повітряної тривоги пролунав вже після атаки. Повітряні сили о 22:09 повідомили про "швидкісну ціль на Київ".

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує призупинити постачання американського озброєння Україні та обмін розвідувальними даними, якщо Київ не припинить атакувати російські нафтопереробні заводи.