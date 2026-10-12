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Взрывы без объявления тревоги в Киеве — "Флеш" призвал не делать поспешных выводов относительно передачи разведданных

Киев • УНН

 • 10713 просмотра

Сергей Бескрестнов заявил, что С-400 не впервые не фиксируют партнёры. Удар 12 октября произошёл до объявления воздушной тревоги.

Взрывы без объявления тревоги в Киеве — "Флеш" призвал не делать поспешных выводов относительно передачи разведданных
Сергей Бескрестнов. Фото: POLITANALIZ.COM.UA

Советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов поставил под сомнение предположение о том, что удар по Киеву, произошедший без объявления сигнала "воздушная тревога", состоялся якобы из-за прекращения передачи разведданных Украине со стороны США. Об этом Бескрестнов написал в Telegram, передает УНН

Друзья, это уже не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами наших партнеров. Есть определенные нюансы. Не стоит делать выводы преждевременно 

- написал "Флэш". 

Дополнение

Вечером 12 октября в Киеве прозвучало несколько взрывов, однако сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после атаки. Воздушные силы в 22:09 сообщили о "скоростной цели на Киев". 

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа угрожает приостановить поставки американского вооружения Украине и обмен разведывательными данными, если Киев не прекратит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. 

Павел Башинский

Война в Украине
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Киев