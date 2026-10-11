США погрожують припинити постачання зброї Україні через удари по російських НПЗ, PURL під загрозою – FT

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує призупинити постачання американського озброєння Україні та обмін розвідувальними даними, якщо Київ не припинить атакувати російські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських посадовців, пише УНН.

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За інформацією видання, 10 та 11 жовтня представники американської адміністрації телефонували українським і європейським посадовцям, намагаючись домогтися припинення ударів по нафтовій інфраструктурі росії.

Вони телефонують до Києва... Вони телефонують усім у Європі – розповів один із посадовців, який отримав дзвінок від представника Міністерства оборони США.

Під загрозою опинилася програма PURL

За даними FT, Вашингтон допускає зупинення механізму PURL, через який європейські союзники закуповують американське озброєння для української армії. Крім того, американська сторона погрожує обмежити передачу розвідувальної інформації.

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Серед українських посадовців, із якими контактували представники США, видання називає заступника керівника Офісу президента Павла Палісу. У Білому домі інформацію про такі дзвінки не підтвердили та не прокоментували.

Повідомлення з'явилося після того, як 11 жовтня Трамп оголосив про нібито досягнуте між Україною та росією енергетичне перемир'я. Президент Володимир Зеленський заявив про готовність Києва підтримати припинення ударів по енергетиці, однак наголосив, що відповідні дії має підтвердити й російська сторона.

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