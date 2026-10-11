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На США більше не можна покладатися: у Європарламенті різко розкритикували Трампа за нападки на Зеленського

Київ • УНН

 • 10159 перегляди

Марі-Агнес Штрак-Циммерманн розкритикувала Трампа за нападки на Зеленського та закликала Європу незалежно підтримувати Україну.

На США більше не можна покладатися: у Європарламенті різко розкритикували Трампа за нападки на Зеленського

Голова комітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що Європа більше не може покладатися на США як на надійного партнера. Причиною вона назвала політику президента Дональда Трампа, який, на її думку, послаблює Захід та фактично підтримує володимира путіна своїми нападками на Володимира Зеленського. Про це євродепутатка написала в соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Німецька політикиня різко відреагувала на заклики Трампа до відставки Президента України. Вона наголосила, що питання українського керівництва мають вирішувати виключно громадяни України на демократичних виборах.

Якщо Трамп закликає Зеленського піти у відставку, він однозначно стає на бік вбивці. Про керівництво Україною вирішують виключно українці та українки на вільних виборах, а не Білий дім і тим більше не кремль

– заявила Штрак-Циммерманн.

Європа повинна діяти незалежно від позиції Вашингтона

За словами очільниці оборонного комітету Європарламенту, російський диктатор володимир путін має постати перед міжнародним правосуддям у Гаазі, тоді як постраждалі від російської агресії повинні отримати необхідну підтримку.

Штрак-Циммерманн також звинуватила американського президента в підриві єдності західних союзників та атаках на демократичні інститути.

Своїми черговими нападками на союзників та демократичні інститути Трамп послаблює Захід і завдає шкоди демократії. Так вважають і багато американців. Тому Європа має непохитно дотримуватися чіткого курсу та підтримувати Україну, адже на США наразі покладатися не можна

– наголосила євродепутатка.

На її переконання, європейські держави повинні зберігати послідовну позицію щодо підтримки України незалежно від політичних рішень адміністрації Трампа.

Відносини Трампа і Зеленського впали до найнижчої точки, однак американці не планують припиняти надавати розвіддані – WSJ11.10.26, 15:20 • 11948 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Володимир Путін
Європейський парламент
Білий дім
Гаага
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна