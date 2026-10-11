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Відносини Трампа і Зеленського впали до найнижчої точки, однак американці не планують припиняти надавати розвіддані – WSJ

Київ • УНН

 • 6588 перегляди

WSJ повідомляє про різке погіршення відносин Трампа й Зеленського через удари по НПЗ РФ. США не планують припиняти обмін розвідданими.

Відносини Трампа і Зеленського впали до найнижчої точки, однак американці не планують припиняти надавати розвіддані – WSJ

Відносини між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським досягли найнижчої точки від часу їхньої суперечки в Овальному кабінеті у 2025 році. Чергове загострення між лідерами загрожує звести нанівець дипломатичні зусилля європейських союзників, які протягом останніх 18 місяців намагалися зберегти американську підтримку України. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, різка критика Зеленського з боку Трампа свідчить про погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом. Це ставить під загрозу спроби європейських лідерів переконати американського президента продовжувати військову допомогу Україні та посилювати тиск на росію.

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Одним із джерел напруженості стали українські удари по російських нафтопереробних заводах. Під час переговорів у Маямі представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, за словами джерел WSJ, вимагали від української делегації припинити такі атаки.

У Вашингтоні заперечують погрози припинити допомогу

Як повідомляють співрозмовники видання, американські представники під час зустрічі нагадували українській стороні про підтримку США, зокрема про передавання розвідувальної інформації.

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Двоє учасників переговорів стверджують, що прямої погрози припинити обмін розвідданими не було. Водночас інші джерела WSJ вважають, що американська сторона досить чітко натякнула на можливість такого кроку.

Представник адміністрації США заперечив, що під час переговорів лунали будь-які погрози.

Таким чином, за оцінкою WSJ, відносини Трампа і Зеленського опинилися на найнижчому рівні з моменту їхнього публічного конфлікту в Білому домі у 2025 році, попри тривалі спроби європейських партнерів налагодити співпрацю між двома президентами.

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Степан Гафтко

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