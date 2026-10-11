Отношения Трампа и Зеленского достигли самой низкой точки, однако американцы не планируют прекращать предоставлять разведданные — WSJ
Киев • УНН
WSJ сообщает о резком ухудшении отношений Трампа и Зеленского из-за ударов по НПЗ РФ. США не планируют прекращать обмен разведданными.
Отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским достигли самой низкой точки со времени их ссоры в Овальном кабинете в 2025 году. Очередное обострение между лидерами грозит свести на нет дипломатические усилия европейских союзников, которые в течение последних 18 месяцев пытались сохранить американскую поддержку Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
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По информации издания, резкая критика Зеленского со стороны Трампа свидетельствует об ухудшении отношений между Вашингтоном и Киевом. Это ставит под угрозу попытки европейских лидеров убедить американского президента продолжать военную помощь Украине и усиливать давление на Россию.
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Одним из источников напряженности стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Во время переговоров в Майами представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, по словам источников WSJ, требовали от украинской делегации прекратить такие атаки.
В Вашингтоне отрицают угрозы прекратить помощь
Как сообщают собеседники издания, американские представители во время встречи напоминали украинской стороне о поддержке США, в частности о передаче разведывательной информации.
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Два участника переговоров утверждают, что прямой угрозы прекратить обмен разведданными не было. В то же время другие источники WSJ считают, что американская сторона достаточно четко намекнула на возможность такого шага.
Представитель администрации США опроверг, что во время переговоров звучали какие-либо угрозы.
Таким образом, по оценке WSJ, отношения Трампа и Зеленского оказались на самом низком уровне с момента их публичного конфликта в Белом доме в 2025 году, несмотря на продолжительные попытки европейских партнеров наладить сотрудничество между двумя президентами.
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