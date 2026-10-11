$44.8550.14
ukenru
12:50 • 1082 просмотра
"путин — мясник, он никогда не будет другом США" — республиканцы раскритиковали соглашение Трампа с Россией
12:20 • 4486 просмотра
Отношения Трампа и Зеленского достигли самой низкой точки, однако американцы не планируют прекращать предоставлять разведданные — WSJ
10:54 • 13685 просмотра
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника
10:41 • 11861 просмотра
США предложили рф ряд "стимулов" в обмен на прекращение ударов по энергетике Украины — СМИ
10:10 • 11515 просмотра
Три из трёх. Украинские дроны FP-1 поразили последний суперкомпьютер сервиса "Яндекс" в рфPhoto
09:33 • 12933 просмотра
Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ и назвал условие
09:04 • 12817 просмотра
В Польше предупредили о возможном нападении на Туска и министра обороныVideo
08:50 • 11662 просмотра
Более 20 погибших, десятки раненых и масштабные разрушения — новая волна атак рф на ряд областей УкраиныPhoto
Эксклюзив
08:35 • 10698 просмотра
Гороскоп на 12–18 октября: кому звёзды обещают карьерный прорыв, а кого предупреждают о финансовых рисках
07:13 • 14101 просмотра
В Киеве и области ввели экстренные отключения света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
5.1м/с
53%
744мм
Популярные новости
В Конгрессе США готовят законопроект о запрете любых закупок российской нефти11 октября, 03:15 • 17682 просмотра
Для понтонных переправ через Днепр в Киеве могут потребоваться военные резервы — Defense Express11 октября, 04:00 • 19530 просмотра
После российского ночного удара в Днепре увеличивается число пострадавших — среди них есть дети11 октября, 04:33 • 17098 просмотра
Тыквенные выходные — как обитатели столичного зоопарка лакомятся сочным осенним овощемPhoto11 октября, 05:48 • 14583 просмотра
200-летний тополь «бабушку» уничтожили ради стены Трампа на границе — арестованы десятки протестующих07:04 • 11116 просмотра
публикации
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника10:54 • 13703 просмотра
Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатноPhoto10 октября, 07:15 • 57564 просмотра
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 79223 просмотра
В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать9 октября, 14:39 • 76663 просмотра
Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьерыPhoto9 октября, 13:46 • 80049 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Нарендра Моди
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Славянск
Донецкая область
Индия
Реклама
УНН Lite
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд поделилась трогательными воспоминаниями о нём12:59 • 20 просмотра
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника10:54 • 13684 просмотра
Индонезия эвакуировала восемь орангутанов после пожаров на Борнео10:28 • 3922 просмотра
200-летний тополь «бабушку» уничтожили ради стены Трампа на границе — арестованы десятки протестующих07:04 • 11214 просмотра
Тыквенные выходные — как обитатели столичного зоопарка лакомятся сочным осенним овощемPhoto11 октября, 05:48 • 14678 просмотра
Актуальное
Старлинк
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Шахед-136

Отношения Трампа и Зеленского достигли самой низкой точки, однако американцы не планируют прекращать предоставлять разведданные — WSJ

Киев • УНН

 • 4534 просмотра

WSJ сообщает о резком ухудшении отношений Трампа и Зеленского из-за ударов по НПЗ РФ. США не планируют прекращать обмен разведданными.

Отношения Трампа и Зеленского достигли самой низкой точки, однако американцы не планируют прекращать предоставлять разведданные — WSJ

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским достигли самой низкой точки со времени их ссоры в Овальном кабинете в 2025 году. Очередное обострение между лидерами грозит свести на нет дипломатические усилия европейских союзников, которые в течение последних 18 месяцев пытались сохранить американскую поддержку Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Подробности

По информации издания, резкая критика Зеленского со стороны Трампа свидетельствует об ухудшении отношений между Вашингтоном и Киевом. Это ставит под угрозу попытки европейских лидеров убедить американского президента продолжать военную помощь Украине и усиливать давление на Россию.

Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ и назвал условие11.10.26, 12:33 • 12943 просмотра

Одним из источников напряженности стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Во время переговоров в Майами представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, по словам источников WSJ, требовали от украинской делегации прекратить такие атаки.

В Вашингтоне отрицают угрозы прекратить помощь

Как сообщают собеседники издания, американские представители во время встречи напоминали украинской стороне о поддержке США, в частности о передаче разведывательной информации.

В Конгрессе США обвинили Зеленского в "намеренном" затягивании мирных переговоров с рф11.10.26, 02:17 • 18964 просмотра

Два участника переговоров утверждают, что прямой угрозы прекратить обмен разведданными не было. В то же время другие источники WSJ считают, что американская сторона достаточно четко намекнула на возможность такого шага.

Представитель администрации США опроверг, что во время переговоров звучали какие-либо угрозы.

Таким образом, по оценке WSJ, отношения Трампа и Зеленского оказались на самом низком уровне с момента их публичного конфликта в Белом доме в 2025 году, несмотря на продолжительные попытки европейских партнеров наладить сотрудничество между двумя президентами.

"Зашёл слишком далеко" — Маск поддержал Трампа и тоже принялся критиковать Зеленского11.10.26, 09:47 • 15766 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина