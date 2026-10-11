"Зашёл слишком далеко" — Маск поддержал Трампа и тоже принялся критиковать Зеленского

Илон Маск

Бизнесмен Илон Маск, который вновь вернулся в команду американского лидера Дональда Трампа, присоединился к критике Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

"Зеленский зашел слишком далеко", — написал Маск под публикацией с видеокомментарием Трампа, критикующего украинского лидера.

Кроме того, Маск добавил, что украинцам стоит избрать нового Президента, который сможет договориться.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент, который, по его словам, "способен договориться с россией о завершении войны".

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