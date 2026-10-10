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Украина продолжит удары по российским НПЗ несмотря на договорённости Трампа и Путина — FT

Киев • УНН

 • 3204 просмотра

Киев не планирует прекращать дальнобойные атаки на российские НПЗ. Украина критикует ослабление ограничений со стороны США и предлагает взаимное энергетическое перемирие.

Украина продолжит удары по российским НПЗ несмотря на договорённости Трампа и Путина — FT

Украина не планирует прекращать атаки дальнобойными беспилотниками на российские нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на договоренности президента США Дональда Трампа с владимиром путиным относительно поставок российских нефтепродуктов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника, пишет УНН.

Подробности

По словам корреспондента издания Кристофера Миллера, договоренности Вашингтона и москвы вызвали в Киеве разочарование и гнев.

В то же время высокопоставленный украинский чиновник заверил журналистов, что удары по энергетической инфраструктуре россии продолжатся.

Киев не отказывается от ударов по российской нефтяной отрасли

Позиция Украины прозвучала на фоне решения США ослабить ограничения на продажу российских нефтепродуктов.

Подарки путину не приведут к миру, россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором — Зеленский о заявлении Трампа09.10.26, 22:46 • 14334 просмотра

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига раскритиковал такой шаг Вашингтона, заявив, что ослабление санкций не приближает мир, а лишь демонстрирует москве слабость.

Украинская сторона, напротив, выступает за прекращение огня в энергетическом секторе при условии, что россия также согласится на соответствующие ограничения.

Путин выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом — в Кремле раскрыли подробности переговоров09.10.26, 23:20 • 16131 просмотр

Степан Гафтко

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