Украина продолжит удары по российским НПЗ несмотря на договорённости Трампа и Путина — FT

Украина не планирует прекращать атаки дальнобойными беспилотниками на российские нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на договоренности президента США Дональда Трампа с владимиром путиным относительно поставок российских нефтепродуктов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника, пишет УНН.

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По словам корреспондента издания Кристофера Миллера, договоренности Вашингтона и москвы вызвали в Киеве разочарование и гнев.

В то же время высокопоставленный украинский чиновник заверил журналистов, что удары по энергетической инфраструктуре россии продолжатся.

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Позиция Украины прозвучала на фоне решения США ослабить ограничения на продажу российских нефтепродуктов.

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Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига раскритиковал такой шаг Вашингтона, заявив, что ослабление санкций не приближает мир, а лишь демонстрирует москве слабость.

Украинская сторона, напротив, выступает за прекращение огня в энергетическом секторе при условии, что россия также согласится на соответствующие ограничения.

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