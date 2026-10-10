Україна продовжить удари по російських НПЗ попри домовленості Трампа і путіна – FT

Україна не планує припиняти атаки далекобійними безпілотниками на російські нафтопереробні заводи, попри домовленості президента США Дональда Трампа з володимиром путіним щодо постачання російських нафтопродуктів. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на українського високопосадовця, пише УНН.

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За словами кореспондента видання Крістофера Міллера, домовленості Вашингтона та москви викликали в Києві розчарування та гнів.

Водночас високопоставлений український чиновник запевнив журналістів, що удари по енергетичній інфраструктурі росії триватимуть.

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Позиція України пролунала на тлі рішення США послабити обмеження щодо продажу російських нафтопродуктів.

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Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга розкритикував такий крок Вашингтона, заявивши, що послаблення санкцій не наближає мир, а лише демонструє москві слабкість.

Українська сторона натомість виступає за припинення вогню в енергетичному секторі за умови, що росія також погодиться на відповідні обмеження.

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