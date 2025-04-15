У рф вертоліт Мі-8 з вахтовиками впав під час польоту до родовища золота

Вертоліт Мі-8, що перевозив вахтових робітників, розбився в Магаданській області Росії після несправності двигуна, в результаті чого одна людина загинула і двоє отримали серйозні поранення, на борту перебували 17 робітників і троє членів екіпажу.