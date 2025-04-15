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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13398 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163803 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140800 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143533 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136592 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136661 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196826 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13422 перегляди

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Новини по темi

У росії розбився військовий літак Су-25, пілоту вдалося катапультуватися - росЗМІ

У приморському краї рф під час навчально-тренувального польоту розбився військовий літак Су-25. Пілоту вдалося катапультуватися. Літак впав у безлюдній місцевості.

Новини Світу • 24 березня, 11:51 • 27936 перегляди

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

За добу українські військові ліквідували 1280 росіян, а також знищили 5 РСЗВ та понад 80 артилерійських систем. Сили оборони також знищили 4 ворожі вертольоти в Бєлгородській області.

Війна • 24 березня, 05:57 • 116311 перегляди

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили спецоперацій України у взаємодії з ГУР, РВіА знищили два Ка-52 та два Мі-8 в тилу ворога, в Бєлгородській області. Вертольоти було знищено ракетними ударами.

Війна • 24 березня, 05:40 • 127975 перегляди

В окупантів у Криму загуркотіло: уражено ворожі ППО та РЛС, судна та гелікоптер - відео ГУР

ГУР МО України завдало нищівних ударів по ворожих РЛС, комплексах ППО, суднах та гелікоптеру Мі-8 у Криму. Операція стала успішною демонтажем військової техніки окупантів.

Війна • 19 березня, 06:39 • 19083 перегляди

У рф розбився військовий вертоліт Мі-8, екіпаж загинув - росЗМІ

У ленінградській області рф розбився військовий вертоліт Мі-8 під час навчально-тренувального польоту. Всі члени екіпажу загинули. Вертоліт перебував на озброєнні вкс росії.

Новини Світу • 18 березня, 18:31 • 17604 перегляди

росіяни шість разів намагались встановити свої прапори в Торецьку - чим все закінчилося

У Торецьку окупанти намагалися встановити російські прапори для пропагандистських відео, але всі спроби були зірвані українськими дронами. Також під містом було збито ворожий Су-25.

Війна • 10 лютого, 07:42 • 23600 перегляди

Не лише Су-25: під удар українських захисників також потрапив ворожий Мі-8

Зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО збив російський Су-25 із ПЗРК "Ігла" біля Торецька. Ворожий Мі-8, що прилетів евакуювати пілота, був атакований українськими дронами та змушений відступити.

Війна • 8 лютого, 16:46 • 32347 перегляди

рф створила безпілотник, що здатен уражати морські дрони ЗСУ - ISW

Чорноморський флот рф вперше застосував безпілотник "Оріон" для знищення українського морського дрона. ISW повідомляє, що це може змінити баланс сил у Чорному морі.

Війна • 2 лютого, 03:38 • 68523 перегляди

росіяни у Чорному морі почали менше використовувати гелікоптери: Плетенчук назвав причину

Окупанти зменшили використання гелікоптерів у Чорному морі після знищення кількох одиниць морськими дронами "Magura V5". Наразі рф покладається на авіацію та дрони для патрулювання акваторії.

Війна • 16 січня, 07:42 • 22755 перегляди

ГУР підтвердило знищення двох гелікоптерів рф морськими дронами біля Криму

Морські дрони "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8 біля окупованого Криму. Третій вертоліт отримав пошкодження та зміг приземлитися.

Війна • 2 січня, 10:20 • 26606 перегляди

Історичний удар: морський дрон Magura V5 вперше збив ворожу повітряну ціль - гелікоптер Мі-8

Морський дрон Magura V5 з ракетами Р-73 "SeeDragon" знищив російський гелікоптер Мі-8 біля мису Тарханкут. Другий ворожий гелікоптер був пошкоджений та зміг дістатися аеродрому.

Війна • 31 грудня, 07:19 • 29468 перегляди

Убивство російського військового льотчика Кузьмінова в Іспанії: підозрюють силовиків із рф

Ексофіцер КДБ та полковник поліції рф підозрюються у вбивстві російського льотчика Кузьмінова, який викрав Мі-8 та втік в Україну. На місці злочину знайдено гільзи від пістолета Макарова.

Війна • 11 листопада, 16:35 • 38643 перегляди

На Харківському напрямку ЗСУ знищили російський Мі-8

Сили оборони України стримують натиск російських військ на Харківському напрямку. За добу відбулося 5 бойових зіткнень, ворог втратив 112 бійців та 77 одиниць техніки, включаючи гвинтокрил Мі-8.

Війна • 11 жовтня, 10:21 • 11730 перегляди

На фронті відбулося 114 боєзіткнень: найгарячіше на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб

За добу відбулося 114 бойових зіткнень на російсько-українському фронті. Найактивніші атаки ворога на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках, де українські захисники відбили більшість атак.

Війна • 10 жовтня, 19:51 • 49510 перегляди

Атака на військовий аеродром рф "Ханська": там перебувало одразу 57 літаків та гелікоптерів рф

СБУ, ГУР та ССО атакували військовий аеродром "Ханська" в рф. На момент атаки там перебувало 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, включаючи Су-34, Су-35 та Мі-8.

Війна • 10 жовтня, 10:57 • 16182 перегляди

У російському Омську школярі спалили Мі-8, їм нібито обіцяли 20 тис. доларів винагороди

Двоє 16-річних підлітків підпалили вертоліт Мі-8 на авіабазі в Омську за обіцяні $20 тисяч. Завдання вони отримали через Telegram, але гроші так і не одержали.

Війна • 23 вересня, 13:42 • 17520 перегляди

КАМАЗ влетів в пасажирський поїзд під російським волгоградом: щонайменше 100 постраждалих

Під волгоградом вантажівка КАМАЗ зіткнулася з пасажирським поїздом Казань-Адлер. 9 вагонів зійшло з рейок, постраждало щонайменше 100 осіб, серед них діти. На місці працюють рятувальники.

Новини Світу • 29 липня, 10:50 • 19409 перегляди

ГУР уразило три російських вертольоти на території рф - джерело

21 липня ГУР уразило вертольоти Мі-28 та Ка-226 в Томіліно Московської області. 24 липня знищено гелікоптер Мі-8 на аеродромі 'Кряж' у Самарі внаслідок диверсії.

Війна • 27 липня, 12:34 • 47663 перегляди

Крим у вогні: у курортному Коктебелі спалахнула масштабна пожежа

У Криму в районі Коктебеля та Сімферопольського району виникли масштабні пожежі на площі 20-30 гектарів, до гасіння яких залучено понад 150 фахівців та 25 одиниць техніки.

Кримінал та НП • 15 липня, 16:35 • 16917 перегляди

"Напруженість на кордоні з Україною ліквідовано": глава Білорусі доручив відвести війська

Лукашенко оголосив про відведення білоруських військ від кордону з Україною, заявивши, що напруженість було знято.

Політика • 13 липня, 17:51 • 89805 перегляди

На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися та застосовують авіацію - Генштаб

На Куп'янському напрямку російські окупанти активізувалися і застосовують авіацію, в той час як українські захисники відбили 8 штурмових дій і продовжують вести бої в районі Стельмахівки і Берестово.

Війна • 4 червня, 14:51 • 23864 перегляди

Reuters: президент Ірану Раїсі міг загинути під час аварії гелікоптера

Президент Ірану Ебрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір-Абдоллахіан, можливо, загинули в результаті аварії вертольота в гірській місцевості, а рятувальним роботам перешкоджала погана погода.

Політика • 19 травня, 18:53 • 77539 перегляди

В результаті удару по аеродрому "Бельбек" Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31 - Defense Express

Ракетний удар по російському аеродрому в окупованому Криму міг пошкодити винищувачі МіГ-31. Загалом це на цій базі можна нарахувати 24 літаки і шість гелікоптерів.

Війна • 15 травня, 11:17 • 100657 перегляди

На аеродромі в самарі у рф знищено російський вертоліт Мі-8: ГУР показало кадри

На аеродромі кряж у самарі було знищено транспортний вертоліт Мі-8 вартістю 10-15 мільйонів доларів, який росія використовувала для перевезення зброї та особового складу у війні проти України.

Війна • 17 квітня, 08:29 • 28010 перегляди

В окупованій росією Абхазії впав військовий вертоліт Мі-24: екіпаж вижив

У селі Володимирівка Гульріпського району окупованої Росією Абхазії розбився гелікоптер Мі-24 Міністерства оборони Абхазії, але всі троє членів екіпажу вижили, отримавши травми, що не загрожують життю.

Новини Світу • 2 квітня, 10:35 • 25431 перегляди

Російського пілота Кузьмінова застрелили з пістолета Макарова та переїхали автівкою – ЗМІ

Російський пілот Максим Кузьмінов був застрелений шістьма пострілами з пістолета Макарова, після чого його тіло переїхали автівкою на парковці на півдні Іспанії.

Кримінал та НП • 1 квітня, 06:21 • 32988 перегляди

росіяни підняли в небо над Кримом вертольоти - ЗМІ

Росіяни підняли в небо над тимчасово окупованим Кримом і Сімферопольським районом вертольоти Ка-52 і Мі-8.

Війна • 22 березня, 13:54 • 22341 перегляди

У бєлгородській області впав вертоліт Мі-8, пілот поранений - росЗМІ

Військовий вертоліт Мі-8 розбився поблизу села ровеньки в бєлгородській області росії, в результаті чого постраждав пілот.

Новини Світу • 22 березня, 09:41 • 28932 перегляди

У рф вертоліт Мі-8 з вахтовиками впав під час польоту до родовища золота

Вертоліт Мі-8, що перевозив вахтових робітників, розбився в Магаданській області Росії після несправності двигуна, в результаті чого одна людина загинула і двоє отримали серйозні поранення, на борту перебували 17 робітників і троє членів екіпажу.

Новини Світу • 14 березня, 03:15 • 29475 перегляди

Пролітали над головами окупантів, могли роздивитися їхні обличчя - український розвідник про найперший політ на "Азовсталь"

У березні 2022 року українські розвідники пролетіли на гелікоптерах над головами російських окупантів, щоб дістатися до обложеного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, щоб доставити вантажі та евакуювати поранених.

Війна • 12 березня, 09:42 • 24441 перегляди