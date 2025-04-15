У приморському краї рф під час навчально-тренувального польоту розбився військовий літак Су-25. Пілоту вдалося катапультуватися. Літак впав у безлюдній місцевості.
За добу українські військові ліквідували 1280 росіян, а також знищили 5 РСЗВ та понад 80 артилерійських систем. Сили оборони також знищили 4 ворожі вертольоти в Бєлгородській області.
Сили спецоперацій України у взаємодії з ГУР, РВіА знищили два Ка-52 та два Мі-8 в тилу ворога, в Бєлгородській області. Вертольоти було знищено ракетними ударами.
ГУР МО України завдало нищівних ударів по ворожих РЛС, комплексах ППО, суднах та гелікоптеру Мі-8 у Криму. Операція стала успішною демонтажем військової техніки окупантів.
У ленінградській області рф розбився військовий вертоліт Мі-8 під час навчально-тренувального польоту. Всі члени екіпажу загинули. Вертоліт перебував на озброєнні вкс росії.
У Торецьку окупанти намагалися встановити російські прапори для пропагандистських відео, але всі спроби були зірвані українськими дронами. Також під містом було збито ворожий Су-25.
Зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО збив російський Су-25 із ПЗРК "Ігла" біля Торецька. Ворожий Мі-8, що прилетів евакуювати пілота, був атакований українськими дронами та змушений відступити.
Чорноморський флот рф вперше застосував безпілотник "Оріон" для знищення українського морського дрона. ISW повідомляє, що це може змінити баланс сил у Чорному морі.
Окупанти зменшили використання гелікоптерів у Чорному морі після знищення кількох одиниць морськими дронами "Magura V5". Наразі рф покладається на авіацію та дрони для патрулювання акваторії.
Морські дрони "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8 біля окупованого Криму. Третій вертоліт отримав пошкодження та зміг приземлитися.
Морський дрон Magura V5 з ракетами Р-73 "SeeDragon" знищив російський гелікоптер Мі-8 біля мису Тарханкут. Другий ворожий гелікоптер був пошкоджений та зміг дістатися аеродрому.
Ексофіцер КДБ та полковник поліції рф підозрюються у вбивстві російського льотчика Кузьмінова, який викрав Мі-8 та втік в Україну. На місці злочину знайдено гільзи від пістолета Макарова.
Сили оборони України стримують натиск російських військ на Харківському напрямку. За добу відбулося 5 бойових зіткнень, ворог втратив 112 бійців та 77 одиниць техніки, включаючи гвинтокрил Мі-8.
За добу відбулося 114 бойових зіткнень на російсько-українському фронті. Найактивніші атаки ворога на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках, де українські захисники відбили більшість атак.
СБУ, ГУР та ССО атакували військовий аеродром "Ханська" в рф. На момент атаки там перебувало 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, включаючи Су-34, Су-35 та Мі-8.
Двоє 16-річних підлітків підпалили вертоліт Мі-8 на авіабазі в Омську за обіцяні $20 тисяч. Завдання вони отримали через Telegram, але гроші так і не одержали.
Під волгоградом вантажівка КАМАЗ зіткнулася з пасажирським поїздом Казань-Адлер. 9 вагонів зійшло з рейок, постраждало щонайменше 100 осіб, серед них діти. На місці працюють рятувальники.
21 липня ГУР уразило вертольоти Мі-28 та Ка-226 в Томіліно Московської області. 24 липня знищено гелікоптер Мі-8 на аеродромі 'Кряж' у Самарі внаслідок диверсії.
У Криму в районі Коктебеля та Сімферопольського району виникли масштабні пожежі на площі 20-30 гектарів, до гасіння яких залучено понад 150 фахівців та 25 одиниць техніки.
Лукашенко оголосив про відведення білоруських військ від кордону з Україною, заявивши, що напруженість було знято.
На Куп'янському напрямку російські окупанти активізувалися і застосовують авіацію, в той час як українські захисники відбили 8 штурмових дій і продовжують вести бої в районі Стельмахівки і Берестово.
Президент Ірану Ебрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір-Абдоллахіан, можливо, загинули в результаті аварії вертольота в гірській місцевості, а рятувальним роботам перешкоджала погана погода.
Ракетний удар по російському аеродрому в окупованому Криму міг пошкодити винищувачі МіГ-31. Загалом це на цій базі можна нарахувати 24 літаки і шість гелікоптерів.
На аеродромі кряж у самарі було знищено транспортний вертоліт Мі-8 вартістю 10-15 мільйонів доларів, який росія використовувала для перевезення зброї та особового складу у війні проти України.
У селі Володимирівка Гульріпського району окупованої Росією Абхазії розбився гелікоптер Мі-24 Міністерства оборони Абхазії, але всі троє членів екіпажу вижили, отримавши травми, що не загрожують життю.
Російський пілот Максим Кузьмінов був застрелений шістьма пострілами з пістолета Макарова, після чого його тіло переїхали автівкою на парковці на півдні Іспанії.
Росіяни підняли в небо над тимчасово окупованим Кримом і Сімферопольським районом вертольоти Ка-52 і Мі-8.
Військовий вертоліт Мі-8 розбився поблизу села ровеньки в бєлгородській області росії, в результаті чого постраждав пілот.
Вертоліт Мі-8, що перевозив вахтових робітників, розбився в Магаданській області Росії після несправності двигуна, в результаті чого одна людина загинула і двоє отримали серйозні поранення, на борту перебували 17 робітників і троє членів екіпажу.
У березні 2022 року українські розвідники пролетіли на гелікоптерах над головами російських окупантів, щоб дістатися до обложеного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, щоб доставити вантажі та евакуювати поранених.