Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ

В Україні не існує жодної сертифікованої організації з технічного обслуговування та ремонту вертольотів типу Ми-8МТ, яка мала б повноваження визначати автентичність деталей до цих гелікоптерів. Ця прогалина у системі оборонного авіабудування стала підґрунтям для відкриття кримінального провадження та арешту озброєння двох військових вертольотів, блокування гарантійних процедур та повернення до військових частин двох гелікоптерів у небойовому стані, пише УНН.

Немає кому визначати автентичність деталей до вертольотів Ми

В Україні на сьогодні не існує жодної сертифікованої організації з технічного обслуговування та ремонту вертольотів типу Ми-8МТ, яка мала б повноваження встановлювати або підтверджувати автентичність деталей до цих гелікоптерів. Очевидно така ситуація склалася через те, що розробник і виробник цих вертольотів є російським, а отже будь-яка співпраця з ним виключена.

Водночас відсутність уповноваженого органу створює технічний, юридичний та безпековий вакуум, що вже призвів до блокування модернізації техніки та поставив під загрозу обороноздатність країни. Адже два вертольоти, що перебували у військових частинах і виконували бойові завдання, через юридичні прогалини після планового капітального ремонту втратили своє озброєння і повернулися до війська роззброєними.

Очевидно, що без сертифікованої організації будь-які "експертні висновки" про автентичність деталей перетворюються на суб’єктивні припущення, які можуть стати підставою для ухвалення рішень, що шкодять обороноздатності, також лягти в основу кримінальних справ.

Модернізація гелікоптерів та раптові "сумніви" щодо деталей

На початку 2024 року підприємство "МС Авіа-Грейд" виконало державний контракт із дооснащення двох гелікоптерів Ми-8МТ бойовими системами, електронікою та системами захисту. Після модернізації вертольоти пройшли технічні та льотні випробування, були прийняті військовими частинами. Один з гелікоптерів успішно виконував бойові завдання, інший перебував на постійному бойовому чергуванні.

Пізніше вертольоти для збільшення льотного ресурсу передали на плановий капремонт іншому підприємству – "Авіакон". Саме там без участі представників "МС Авіа-Грейду", попри чинні гарантійні зобов’язання (встановлені системи перебували на гарантії у постачальника), демонтували та розібрали встановлені системи озброєння. Після цього з’явилися твердження про нібито неавтентичність обладнання, встановленого в ході модернізації вертольотів.

Втім, порівняння розібраних систем озброєння здійснили не за чинною українською документацією ДСТУ, а за радянськими та російськими ГОСТами. Варто зауважити, що українські державні стандарти були затверджені ще у 2023 році.

У "МС Авіа-Грейд" пояснили, що встановлені ним деталі відповідають українській документації, але відрізняється від російського ГОСТу. Очевидно тому їх вирішили визнати "неавтентичними".

Фактично за таким принципом під сумнів можна поставити будь-яку модернізацію бойової техніки радянського зразка, яку зараз використовують військові на фронті.

Чому в Україні неможливо провести перевірку автентичності деталей Ми-8

Як уже згадувалося вище, єдина установа, яка могла б офіційно підтвердити відповідність деталей авіаційної техніки радянських типів, – це розробник з росії. Саме ця компанія може здійснювати авторський нагляд, має оригінальну серійну та ремонтну документацію.

Українським авіабудівним підприємствам після початку війни з росією довелося адаптуватись, розробити власну документацію і працювати вже за українськими стандартами, аби мати змогу ремонтувати та модернізовувати ту техніку, яка залишилася у спадок від радянського союзу, а також яка була закуплена в росії раніше. Тому жодне українське підприємство не може легітимно проводити автентифікацію.

Наше підприємство не може здійснювати перевірку автентичності під час проведення вхідного контролю у звʼязку з відсутністю на підприємстві наявної та актуальної серійної або ремонтної документації на дані вироби від розробника/виробника, який здійснює безпосередній авторський нагляд та знаходиться в країні-агресорі та підпадає під дію санкцій - пояснили в «МС Авіа-Грейд».

Арешт озброєння, недопуск до гарантій і втрата боєздатності

Попри відсутність будь-яких законних підстав для оцінки автентичності, слідчі Департаменту військової контррозвідки СБУ відкрили кримінальне провадження та арештували озброєння, встановлене на вертольоти. Представників "МС Авіа-Грейд" до обладнання не допустили, технічну документацію не запитали, гарантійні процедури заблокували. Очевидно не була проведена робота й з постачальником обладнання.

Зокрема, слідчі ймовірно досі не поцікавилися у постачальника про те, яке обладнання було поставлене і знаходилося у нього на гарантії.

У підсумку два вертольоти після капремонту повернулися у військові частини роззброєними й без можливості виконувати бойові задачі.

Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання