Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ
Київ • УНН
В Україні відсутня сертифікована організація, яка має право визначати оригінальність деталей до вертольотів Ми-8МТ, що призвело до арешту озброєння та повернення двох гелікоптерів у військові частини без бойової спроможності. Це створює технічний, юридичний та безпековий вакуум, ставлячи під загрозу обороноздатність країни.
В Україні не існує жодної сертифікованої організації з технічного обслуговування та ремонту вертольотів типу Ми-8МТ, яка мала б повноваження визначати автентичність деталей до цих гелікоптерів. Ця прогалина у системі оборонного авіабудування стала підґрунтям для відкриття кримінального провадження та арешту озброєння двох військових вертольотів, блокування гарантійних процедур та повернення до військових частин двох гелікоптерів у небойовому стані, пише УНН.
Немає кому визначати автентичність деталей до вертольотів Ми
В Україні на сьогодні не існує жодної сертифікованої організації з технічного обслуговування та ремонту вертольотів типу Ми-8МТ, яка мала б повноваження встановлювати або підтверджувати автентичність деталей до цих гелікоптерів. Очевидно така ситуація склалася через те, що розробник і виробник цих вертольотів є російським, а отже будь-яка співпраця з ним виключена.
Водночас відсутність уповноваженого органу створює технічний, юридичний та безпековий вакуум, що вже призвів до блокування модернізації техніки та поставив під загрозу обороноздатність країни. Адже два вертольоти, що перебували у військових частинах і виконували бойові завдання, через юридичні прогалини після планового капітального ремонту втратили своє озброєння і повернулися до війська роззброєними.
Очевидно, що без сертифікованої організації будь-які "експертні висновки" про автентичність деталей перетворюються на суб’єктивні припущення, які можуть стати підставою для ухвалення рішень, що шкодять обороноздатності, також лягти в основу кримінальних справ.
Модернізація гелікоптерів та раптові "сумніви" щодо деталей
На початку 2024 року підприємство "МС Авіа-Грейд" виконало державний контракт із дооснащення двох гелікоптерів Ми-8МТ бойовими системами, електронікою та системами захисту. Після модернізації вертольоти пройшли технічні та льотні випробування, були прийняті військовими частинами. Один з гелікоптерів успішно виконував бойові завдання, інший перебував на постійному бойовому чергуванні.
Пізніше вертольоти для збільшення льотного ресурсу передали на плановий капремонт іншому підприємству – "Авіакон". Саме там без участі представників "МС Авіа-Грейду", попри чинні гарантійні зобов’язання (встановлені системи перебували на гарантії у постачальника), демонтували та розібрали встановлені системи озброєння. Після цього з’явилися твердження про нібито неавтентичність обладнання, встановленого в ході модернізації вертольотів.
Втім, порівняння розібраних систем озброєння здійснили не за чинною українською документацією ДСТУ, а за радянськими та російськими ГОСТами. Варто зауважити, що українські державні стандарти були затверджені ще у 2023 році.
У "МС Авіа-Грейд" пояснили, що встановлені ним деталі відповідають українській документації, але відрізняється від російського ГОСТу. Очевидно тому їх вирішили визнати "неавтентичними".
Фактично за таким принципом під сумнів можна поставити будь-яку модернізацію бойової техніки радянського зразка, яку зараз використовують військові на фронті.
Чому в Україні неможливо провести перевірку автентичності деталей Ми-8
Як уже згадувалося вище, єдина установа, яка могла б офіційно підтвердити відповідність деталей авіаційної техніки радянських типів, – це розробник з росії. Саме ця компанія може здійснювати авторський нагляд, має оригінальну серійну та ремонтну документацію.
Українським авіабудівним підприємствам після початку війни з росією довелося адаптуватись, розробити власну документацію і працювати вже за українськими стандартами, аби мати змогу ремонтувати та модернізовувати ту техніку, яка залишилася у спадок від радянського союзу, а також яка була закуплена в росії раніше. Тому жодне українське підприємство не може легітимно проводити автентифікацію.
Наше підприємство не може здійснювати перевірку автентичності під час проведення вхідного контролю у звʼязку з відсутністю на підприємстві наявної та актуальної серійної або ремонтної документації на дані вироби від розробника/виробника, який здійснює безпосередній авторський нагляд та знаходиться в країні-агресорі та підпадає під дію санкцій
Арешт озброєння, недопуск до гарантій і втрата боєздатності
Попри відсутність будь-яких законних підстав для оцінки автентичності, слідчі Департаменту військової контррозвідки СБУ відкрили кримінальне провадження та арештували озброєння, встановлене на вертольоти. Представників "МС Авіа-Грейд" до обладнання не допустили, технічну документацію не запитали, гарантійні процедури заблокували. Очевидно не була проведена робота й з постачальником обладнання.
Зокрема, слідчі ймовірно досі не поцікавилися у постачальника про те, яке обладнання було поставлене і знаходилося у нього на гарантії.
У підсумку два вертольоти після капремонту повернулися у військові частини роззброєними й без можливості виконувати бойові задачі.
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання15.12.25, 15:38 • 66058 переглядiв