Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ

В Украине не существует ни одной сертифицированной организации по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа Ми-8МТ, которая имела бы полномочия определять подлинность деталей к этим вертолетам. Этот пробел в системе оборонного авиастроения стал основанием для открытия уголовного производства и ареста вооружения двух военных вертолетов, блокирования гарантийных процедур и возвращения в воинские части двух вертолетов в небоевом состоянии, пишет УНН.

В Украине на сегодня не существует ни одной сертифицированной организации по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа Ми-8МТ, которая имела бы полномочия устанавливать или подтверждать подлинность деталей к этим вертолетам. Очевидно, такая ситуация сложилась из-за того, что разработчик и производитель этих вертолетов является российским, а значит, любое сотрудничество с ним исключено.

В то же время отсутствие уполномоченного органа создает технический, юридический и безопасностный вакуум, что уже привело к блокированию модернизации техники и поставило под угрозу обороноспособность страны. Ведь два вертолета, находившиеся в воинских частях и выполнявшие боевые задачи, из-за юридических пробелов после планового капитального ремонта потеряли свое вооружение и вернулись в войска разоруженными.

Очевидно, что без сертифицированной организации любые "экспертные заключения" о подлинности деталей превращаются в субъективные предположения, которые могут стать основанием для принятия решений, вредящих обороноспособности, а также лечь в основу уголовных дел.

Модернизация вертолетов и внезапные "сомнения" относительно деталей

В начале 2024 года предприятие "МС Авиа-Грейд" выполнило государственный контракт по дооснащению двух вертолетов Ми-8МТ боевыми системами, электроникой и системами защиты. После модернизации вертолеты прошли технические и летные испытания, были приняты воинскими частями. Один из вертолетов успешно выполнял боевые задачи, другой находился на постоянном боевом дежурстве.

Позже вертолеты для увеличения летного ресурса передали на плановый капремонт другому предприятию – "Авиакон". Именно там без участия представителей "МС Авиа-Грейда", несмотря на действующие гарантийные обязательства (установленные системы находились на гарантии у поставщика), демонтировали и разобрали установленные системы вооружения. После этого появились утверждения о якобы неаутентичности оборудования, установленного в ходе модернизации вертолетов.

Впрочем, сравнение разобранных систем вооружения осуществили не по действующей украинской документации ДСТУ, а по советским и российским ГОСТам. Стоит отметить, что украинские государственные стандарты были утверждены еще в 2023 году.

В "МС Авиа-Грейд" пояснили, что установленные им детали соответствуют украинской документации, но отличаются от российского ГОСТа. Очевидно, поэтому их решили признать "неаутентичными".

Фактически по такому принципу под сомнение можно поставить любую модернизацию боевой техники советского образца, которую сейчас используют военные на фронте.

Почему в Украине невозможно провести проверку подлинности деталей Ми-8

Как уже упоминалось выше, единственное учреждение, которое могло бы официально подтвердить соответствие деталей авиационной техники советских типов, – это разработчик из россии. Именно эта компания может осуществлять авторский надзор, имеет оригинальную серийную и ремонтную документацию.

Украинским авиастроительным предприятиям после начала войны с Россией пришлось адаптироваться, разработать собственную документацию и работать уже по украинским стандартам, чтобы иметь возможность ремонтировать и модернизировать ту технику, которая осталась в наследство от Советского Союза, а также которая была закуплена в России ранее. Поэтому ни одно украинское предприятие не может легитимно проводить аутентификацию.

Наше предприятие не может осуществлять проверку подлинности при проведении входного контроля в связи с отсутствием на предприятии имеющейся и актуальной серийной или ремонтной документации на данные изделия от разработчика/производителя, который осуществляет непосредственный авторский надзор и находится в стране-агрессоре и подпадает под действие санкций - пояснили в «МС Авиа-Грейд».

Арест вооружения, недопуск к гарантиям и потеря боеспособности

Несмотря на отсутствие каких-либо законных оснований для оценки подлинности, следователи Департамента военной контрразведки СБУ открыли уголовное производство и арестовали вооружение, установленное на вертолеты. Представителей "МС Авиа-Грейд" к оборудованию не допустили, техническую документацию не запросили, гарантийные процедуры заблокировали. Очевидно, не была проведена работа и с поставщиком оборудования.

В частности, следователи, вероятно, до сих пор не поинтересовались у поставщика о том, какое оборудование было поставлено и находилось у него на гарантии.

В итоге два вертолета после капремонта вернулись в воинские части разоруженными и без возможности выполнять боевые задачи.

