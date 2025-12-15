$42.190.08
Эксклюзив
13:38 • 408 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения
12:05 • 5662 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 11942 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 15048 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 16768 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 18687 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 17829 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 18635 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24451 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 33208 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Системы вооружения, снятые во время капремонта с двух боевых вертолетов Ми-8МТ, хранятся ненадлежащим образом. Следствие, которое ведет Служба безопасности Украины, блокирует восстановление военной техники и фактически не обеспечивает безопасность арестованного имущества.

Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения

Два военных вертолета Ми-8МТ уже более года остаются без возможности вернуться к выполнению боевых задач во время войны из-за ареста систем вооружения в рамках уголовного производства, которое расследует Служба безопасности Украины. Хотя закон требует от следствия обеспечить целостность арестованного имущества, этого до сих пор не сделано. Демонтированное оборудование хранится в неподходящих условиях, а предприятие, на котором оно находится, регулярно подвергается вражеским атакам, пишет УНН.

Как боевые вертолеты превратили в "голубей мира"

История началась с того, что в начале 2024 года Частная научно-производственная фирма "МС Авиа-Грейд" выполнила государственный контракт и установила 12 систем на каждый из двух вертолетов Ми-8МТ. Работы включали установку бортовой электроники, систем вооружения, защиты и элементов подвески. После модернизации вертолеты прошли технические и летные испытания, были приняты воинскими частями и использовались в боевых условиях. Один из бортов налетал более 80 часов.

В связи с тем, что летный ресурс вертолетов исчерпывался, их передали на капитальный ремонт другому предприятию – "Авиакон". В ходе выполнения работ предприятие решило самостоятельно демонтировать системы вооружения с боевых машин, хотя, по словам представителей "МС Авиа-Грейд", не имело права этого делать. Ведь вооружение находилось на гарантии и работать с ним имели право только их инженеры. Но к разбору ферм балочных держателей – ключевых элементов, на которые были установлены системы вооружения, их не допустили.

Таким образом, по мнению экспертов, было допущено грубое нарушение Авиационных правил, ведь демонтаж гарантийного оборудования без представителей компании, установившей его, лишает ее возможности проводить надлежащие рекламационные процедуры и ставит под угрозу исправность оборудования.

Арест систем вооружения и их повреждение

После демонтажа систем вооружения, его, по словам представителей "МС Авиа-Грейда" сравнили не с действующей украинской технической документацией (ДСТУ), а с советскими и российскими ГОСТами, и ожидаемо выявили несоответствия. На этом основании Департамент военной контрразведки СБУ зарегистрировал уголовное производство и получил разрешение суда на арест вооружения.

При этом специалистов "МС Авиа-Грейда" не допустили к арестованному имуществу, лишили возможности предоставить техническую документацию, а следствие, как отметили в "МС Авиа-Грейд", так и не провело никакого гарантийного или экспертного взаимодействия с производителем систем вооружения.

"Авиакон" завершил капитальный ремонт вертолетов, увеличив их летный ресурс, и они вернулись в воинские части. Однако из-за ареста систем вооружения армия получила уже не боевые единицы, а обычные. Несмотря на ходатайство о снятии ареста, суд отказался пересматривать решение.

В то же время, как отметили в "МС Авиа-Грейд", арестованное оборудование уже год хранится в ненадлежащих условиях, от чего начало разрушаться – часть систем уже повреждена. Кроме того, предприятие, где оно находится, неоднократно обстреливалось российскими войсками, что создает прямой риск потери государственного имущества.

Закон требует обеспечить надлежащее хранение арестованного имущества

Экс-заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков в эксклюзивном комментарии УНН подчеркнул, что в случае с оружием и боеприпасами правоохранители обязаны установить специальный режим хранения арестованного имущества.

Если говорить об оружии и боеприпасах, то с учетом ограниченности доступа к нему законодательство предусматривает особый порядок его хранения. Таким образом, следственный судья, удовлетворяя ходатайство стороной обвинения о наложении ареста, может принять решение, в котором будет указан режим хранения оружия и боеприпасов

- отметил юрист.

Он пояснил, что это может быть воинская часть, на балансе которой находятся системы вооружения, другое воинское подразделение или часть или специальная комната вещественных доказательств органа досудебного расследования. Однако, где бы ни находилось арестованное имущество, должно быть соблюдение строгих требований безопасности и его сохранности.

В случае с вооружением вертолетов Ми-8МТ этого не сделано.

Вместо охраняемого хранилища вооружение находится на предприятии, которое находится под постоянным риском вражеских атак.

Угроза обороноспособности и вопросы к правоохранителям

Ситуация, которая начиналась как хозяйственный спор между предприятиями, превратилась в уголовное дело, что сделало невозможным выполнение боевых задач военными вертолетами и фактически ставит под риск обеспечение обороноспособности страны. При этом ненадлежащее хранение арестованных систем вооружения ежедневно повышает риск выведения их из строя.

В нынешних условиях очевидно, что любое затягивание расследования и промедление с восстановлением боеспособности вертолетов прямо вредит армии и государству.

Лилия Подоляк

