Эксклюзив
11:31 • 1752 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 5182 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 3116 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 7690 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38 • 11169 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 19817 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"
06:46 • 23212 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 69236 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 59625 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 46071 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
публикации
Эксклюзивы
Установлены личности всех погибших в результате ночной атаки рф на Киев – прокуратура

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Прокуратура Киева установила личности всех погибших в результате ночной атаки рф на Киев. Среди них женщина 49 лет, двое мужчин 41 и 54 лет, а также 56-летний медик.

Установлены личности всех погибших в результате ночной атаки рф на Киев – прокуратура

В прокуратуре Киева заявили, что уже установлены личности всех погибших в результате ночной атаки рф на Киев, передает УНН.

В Днепровском районе погибла женщина 49 лет и двое мужчин – 41 и 54 лет. В Дарницком районе российская атака унесла жизни 56-летнего медика, который приехал помогать пострадавшим жильцам многоэтажки 

- говорится в сообщении.

россия намеренно атаковала Киев 9 января, чтобы заморозить людей - ЦПД09.01.26, 13:06 • 988 просмотров

В прокуратуре добавили, что еще 26 человек получили травмы и телесные повреждения. Среди пострадавших пять спасателей ГСЧС, четверо медицинских работников и полицейский.

Киев подвергся почти 5-часовой атаке рф: более 500 тыс. потребителей без света, враг бил по котельным - Премьер09.01.26, 11:00 • 2826 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Киев