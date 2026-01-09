Установлены личности всех погибших в результате ночной атаки рф на Киев – прокуратура

В прокуратуре Киева заявили, что уже установлены личности всех погибших в результате ночной атаки рф на Киев, передает УНН.

В Днепровском районе погибла женщина 49 лет и двое мужчин – 41 и 54 лет. В Дарницком районе российская атака унесла жизни 56-летнего медика, который приехал помогать пострадавшим жильцам многоэтажки - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что еще 26 человек получили травмы и телесные повреждения. Среди пострадавших пять спасателей ГСЧС, четверо медицинских работников и полицейский.

