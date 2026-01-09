россия намеренно атаковала Киев 9 января, чтобы заморозить людей - ЦПД

$42.990.27
50.180.25
ukenru
10:37 • 1940 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
09:48 • 3350 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38 • 7570 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
06:46 • 20934 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 65073 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 58629 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 45424 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 65342 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 32748 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 21057 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
6.4м/с
83%
730мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Повторное попадание: число погибших в Киеве возросло до трех, погиб медик, еще несколько ранены9 января, 01:22 • 15156 просмотра
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT9 января, 03:02 • 19011 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные07:00 • 20698 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД07:16 • 13309 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов РФ: первые заявления09:56 • 9094 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 39019 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 65009 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 42563 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 65305 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 92044 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Львовская область
Львов
Соединённые Штаты
Днепр
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 48771 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 51778 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 74238 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 92908 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 133852 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Техника
Фокс Ньюс

россия намеренно атаковала Киев 9 января, чтобы заморозить людей - ЦПД

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россия намеренно ударила по Киеву ночью 9 января. Он сравнил российские атаки с действиями советской власти во время голодоморов.

россия намеренно атаковала Киев 9 января, чтобы заморозить людей - ЦПД

российские оккупанты намеренно ударили по Киеву в ночь на 9 января с целью заморозить людей и детей. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Подробности

Как отметил Коваленко, действия современной рф не отличаются от действий советской власти, которая устраивала голодоморы в Украине в XX веке.

Типичные потомки неудачников, творивших голодомор. Но ничего у них не получится, как и не получилось тогда. Зато, совок, который творил голодомор, как мы помним, развалился

- говорится в сообщении.

Коваленко отметил: россия, о которую вытирают ноги на геополитической арене, со временем из сырьевого придатка трансформируется в новые территории более сильных соседей, а также части этнических меньшинств, которые в конце концов заберут свое из этой империи в виде независимых республик.

Все это будет. Главное - увидеть этот момент

 - заявил он.

Напомним

В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий недавней российской масштабной атаки и перегрузки сетей.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКиев
российская пропаганда
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
Киев