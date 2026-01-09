россия намеренно атаковала Киев 9 января, чтобы заморозить людей - ЦПД
Киев • УНН
Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россия намеренно ударила по Киеву ночью 9 января. Он сравнил российские атаки с действиями советской власти во время голодоморов.
российские оккупанты намеренно ударили по Киеву в ночь на 9 января с целью заморозить людей и детей. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Подробности
Как отметил Коваленко, действия современной рф не отличаются от действий советской власти, которая устраивала голодоморы в Украине в XX веке.
Типичные потомки неудачников, творивших голодомор. Но ничего у них не получится, как и не получилось тогда. Зато, совок, который творил голодомор, как мы помним, развалился
Коваленко отметил: россия, о которую вытирают ноги на геополитической арене, со временем из сырьевого придатка трансформируется в новые территории более сильных соседей, а также части этнических меньшинств, которые в конце концов заберут свое из этой империи в виде независимых республик.
Все это будет. Главное - увидеть этот момент
Напомним
В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий недавней российской масштабной атаки и перегрузки сетей.