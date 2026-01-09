У Києві екстрені відключення світла охопили все місто
Київ • УНН
У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки масштабної атаки та перевантаження мереж. Графіки відключень не діють, мешканців просять економити електроенергію.
У Києві ввели аварійні відключення електроенергії, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.
Київ: через наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж у місті запроваджені екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють
Раніше на екстрених відключеннях був лівий берег Києва, на правому березі діяли графіки.
"Якщо у вас є світло, просимо користуватися потужними електроприладами по черзі. Будь-яка економія допомагає уникати локальних аварій", - наголосили у компанії.
