У Києві екстрені відключення світла охопили все місто

У Києві ввели аварійні відключення електроенергії, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Київ: через наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж у місті запроваджені екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють - повідомили у ДТЕК.

Раніше на екстрених відключеннях був лівий берег Києва, на правому березі діяли графіки.

Лівий берег Києва перевели на екстрені відключення світла після атаки рф

"Якщо у вас є світло, просимо користуватися потужними електроприладами по черзі. Будь-яка економія допомагає уникати локальних аварій", - наголосили у компанії.

