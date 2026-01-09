$42.990.27
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
09:48 • 2872 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єр
09:38 • 6786 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 16376 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
06:46 • 20269 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 63920 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 58325 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 45216 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 64716 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
8 січня, 13:23 • 32717 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
У Києві екстрені відключення світла охопили все місто

Київ • УНН

 • 224 перегляди

У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки масштабної атаки та перевантаження мереж. Графіки відключень не діють, мешканців просять економити електроенергію.

У Києві екстрені відключення світла охопили все місто

У Києві ввели аварійні відключення електроенергії, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Київ: через наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж у місті запроваджені екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють

- повідомили у ДТЕК.

Раніше на екстрених відключеннях був лівий берег Києва, на правому березі діяли графіки.

"Якщо у вас є світло, просимо користуватися потужними електроприладами по черзі. Будь-яка економія допомагає уникати локальних аварій", - наголосили у компанії.

Юлія Шрамко

