"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто

Атака рф минулої ночі стала "найболючішою" для критичної інфраструктури Києва, половина багатоповерхівок без тепла, є перебої з водою, ще не відновили світло, киян, якщо є можливість, закликають тимчасово виїхати за місто, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Кличка, "половина багатоквартирних будинків Києва - майже 6 тисяч - наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці". Також, з його слів, "у місті перебої з водопостачанням". "Комунальники заживили соціальні заклади - зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян", - повідомив Кличко.

З його слів, у столиці роблять "усе, щоб зробити це якнайшвидше".

Але комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці - повідомив Кличко.

За його словами, міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. "Й погодні умови, на жаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними", - зазначив він.

Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це - вказав Кличко.

Тим часом нардеп Олексій Кучеренко з комітету з питань енергетики та ЖКП написав у Facebook: "За моєю інформацією в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем. Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовно подальших дій населення".