Ексклюзив
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто

Минула ніч стала найболючішою для критичної інфраструктури Києва. Половина багатоповерхівок без тепла, є перебої з водою, світло ще не відновили.

Атака рф минулої ночі стала "найболючішою" для критичної інфраструктури Києва, половина багатоповерхівок без тепла, є перебої з водою, ще не відновили світло, киян, якщо є можливість, закликають тимчасово виїхати за місто, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Кличка, "половина багатоквартирних будинків Києва - майже 6 тисяч - наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці". Також, з його слів, "у місті перебої з водопостачанням". "Комунальники заживили соціальні заклади - зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян", - повідомив Кличко.

З його слів, у столиці роблять "усе, щоб зробити це якнайшвидше".

Але комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці

- повідомив Кличко.

За його словами, міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. "Й погодні умови, на жаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними", - зазначив він.

Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це

- вказав Кличко.

Тим часом нардеп Олексій Кучеренко з комітету з питань енергетики та ЖКП написав у Facebook: "За моєю інформацією в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем. Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовно подальших дій населення".

Юлія Шрамко

