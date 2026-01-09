"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город

Атака рф минувшей ночью стала "самой болезненной" для критической инфраструктуры Киева, половина многоэтажек без тепла, есть перебои с водой, еще не восстановили свет, киевлян, если есть возможность, призывают временно выехать за город, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Кличко, "половина многоквартирных домов Киева – почти 6 тысяч – сейчас без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы". Также, по его словам, "в городе перебои с водоснабжением". "Коммунальщики запитали социальные учреждения – в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян", - сообщил Кличко.

По его словам, в столице делают "все, чтобы сделать это как можно быстрее".

Но комбинированная атака на Киев минувшей ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы - сообщил Кличко.

По его словам, "городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации". "И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными", - отметил он.

Также обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это - указал Кличко.

Киев подвергся почти 5-часовой атаке рф: более 500 тыс. потребителей без света, враг бил по котельным - Премьер

Тем временем нардеп Алексей Кучеренко из комитета по вопросам энергетики и ЖКУ написал в Facebook: "По моей информации во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Ждем четкой информации от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения".