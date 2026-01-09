$42.990.27
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 3728 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 1838 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 6450 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38 • 10635 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 19497 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"
06:46 • 22959 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 68580 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 59492 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 45935 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
публикации
Эксклюзивы
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город

Киев • УНН

 • 1842 просмотра

Минувшая ночь стала самой болезненной для критической инфраструктуры Киева. Половина многоэтажек без тепла, есть перебои с водой, свет еще не восстановили.

"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город

Атака рф минувшей ночью стала "самой болезненной" для критической инфраструктуры Киева, половина многоэтажек без тепла, есть перебои с водой, еще не восстановили свет, киевлян, если есть возможность, призывают временно выехать за город, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Кличко, "половина многоквартирных домов Киева – почти 6 тысяч – сейчас без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы". Также, по его словам, "в городе перебои с водоснабжением". "Коммунальщики запитали социальные учреждения – в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян", - сообщил Кличко.

По его словам, в столице делают "все, чтобы сделать это как можно быстрее".

Но комбинированная атака на Киев минувшей ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы

- сообщил Кличко.

По его словам, "городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации". "И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными", - отметил он.

Также обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это

- указал Кличко.

Киев подвергся почти 5-часовой атаке рф: более 500 тыс. потребителей без света, враг бил по котельным - Премьер

Тем временем нардеп Алексей Кучеренко из комитета по вопросам энергетики и ЖКУ написал в Facebook: "По моей информации во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Ждем четкой информации от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения".

Юлия Шрамко

