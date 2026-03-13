$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 13792 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 34632 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 34644 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 47544 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 27479 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 20549 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 17056 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23118 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40037 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49961 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 15:26 • 47546 перегляди
Удар США по іранському кораблю поставив прем’єра Індії під тиск

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Американська субмарина знищила фрегат IRIS Dena біля Шрі-Ланки, загинули 80 моряків. Інцидент створив дипломатичний тиск на прем'єра Індії Нарендру Моді.

Удар США по іранському кораблю поставив прем’єра Індії під тиск
Іранські моряки стоять разом із лейтенантом Національного кадетського корпусу Індії. Фото: Bloomberg

Потоплення іранського військового корабля американською підводним човном в Індійському океані створило політичні проблеми для прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді. Інцидент стався після того, як корабель брав участь у міжнародних військово-морських навчаннях, організованих Індією. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Американська субмарина випустила торпеду по фрегату IRIS Dena біля узбережжя Шрі-Ланки, унаслідок чого судно затонуло. За даними різних джерел, загинули понад 80 іранських моряків, ще кількох вдалося врятувати.

Подія викликала незручну ситуацію для Нью-Делі, оскільки корабель перед атакою брав участь у міжнародному морському огляді та навчаннях, що проходили в Індії. Через це інцидент фактично переніс наслідки війни між США та Іраном до регіону Індійського океану.

Потоплення США іранського фрегата на морському "задньому дворі" Індії стало тривожним сигналом для Нью-Делі: Вашингтону байдуже до інтересів чи проблем Індії, її "головного оборонного партнера

– сказав Брахма Челлані , колишній радник Ради національної безпеки Індії.

Аналітики зазначають, що Індія опинилася між двома важливими партнерами – Сполученими Штатами та Іраном. Нью-Делі намагається зберігати баланс у відносинах з обома країнами, тому атака створює для уряду Моді додатковий дипломатичний тиск.

Армія Ірану заявила про 104 загиблих унаслідок атаки США на фрегат "Дена"08.03.26, 20:54 • 6247 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Шрі-Ланка
Bloomberg
Індія
Нарендра Моді
Іран