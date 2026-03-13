Удар США по іранському кораблю поставив прем’єра Індії під тиск
Київ • УНН
Американська субмарина знищила фрегат IRIS Dena біля Шрі-Ланки, загинули 80 моряків. Інцидент створив дипломатичний тиск на прем'єра Індії Нарендру Моді.
Потоплення іранського військового корабля американською підводним човном в Індійському океані створило політичні проблеми для прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді. Інцидент стався після того, як корабель брав участь у міжнародних військово-морських навчаннях, організованих Індією. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Американська субмарина випустила торпеду по фрегату IRIS Dena біля узбережжя Шрі-Ланки, унаслідок чого судно затонуло. За даними різних джерел, загинули понад 80 іранських моряків, ще кількох вдалося врятувати.
Подія викликала незручну ситуацію для Нью-Делі, оскільки корабель перед атакою брав участь у міжнародному морському огляді та навчаннях, що проходили в Індії. Через це інцидент фактично переніс наслідки війни між США та Іраном до регіону Індійського океану.
Потоплення США іранського фрегата на морському "задньому дворі" Індії стало тривожним сигналом для Нью-Делі: Вашингтону байдуже до інтересів чи проблем Індії, її "головного оборонного партнера
Аналітики зазначають, що Індія опинилася між двома важливими партнерами – Сполученими Штатами та Іраном. Нью-Делі намагається зберігати баланс у відносинах з обома країнами, тому атака створює для уряду Моді додатковий дипломатичний тиск.
