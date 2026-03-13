Удар США по іранському кораблю поставив прем’єра Індії під тиск

Іранські моряки стоять разом із лейтенантом Національного кадетського корпусу Індії. Фото: Bloomberg

Потоплення іранського військового корабля американською підводним човном в Індійському океані створило політичні проблеми для прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді. Інцидент стався після того, як корабель брав участь у міжнародних військово-морських навчаннях, організованих Індією. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Американська субмарина випустила торпеду по фрегату IRIS Dena біля узбережжя Шрі-Ланки, унаслідок чого судно затонуло. За даними різних джерел, загинули понад 80 іранських моряків, ще кількох вдалося врятувати.

Подія викликала незручну ситуацію для Нью-Делі, оскільки корабель перед атакою брав участь у міжнародному морському огляді та навчаннях, що проходили в Індії. Через це інцидент фактично переніс наслідки війни між США та Іраном до регіону Індійського океану.

Потоплення США іранського фрегата на морському "задньому дворі" Індії стало тривожним сигналом для Нью-Делі: Вашингтону байдуже до інтересів чи проблем Індії, її "головного оборонного партнера – сказав Брахма Челлані , колишній радник Ради національної безпеки Індії.

Аналітики зазначають, що Індія опинилася між двома важливими партнерами – Сполученими Штатами та Іраном. Нью-Делі намагається зберігати баланс у відносинах з обома країнами, тому атака створює для уряду Моді додатковий дипломатичний тиск.

Армія Ірану заявила про 104 загиблих унаслідок атаки США на фрегат "Дена"