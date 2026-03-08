$43.810.0050.900.00
Армія Ірану заявила про 104 загиблих унаслідок атаки США на фрегат "Дена"

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Внаслідок торпедного удару підводного човна США біля Шрі-Ланки загинули 104 моряки. Фрегат повертався з навчань, коли був потоплений у нейтральних водах.

Армія Ірану заявила про 104 загиблих унаслідок атаки США на фрегат "Дена"

Збройні сили Ірану оприлюднили дані про втрати внаслідок торпедної атаки США на військовий корабель, що сталася минулого тижня біля узбережжя Шрі-Ланки. За офіційною заявою Тегерана, щонайменше 104 моряки загинули, а ще 32 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Американський підводний човен потопив іранський фрегат "Дена" в середу, приблизно за 19 морських миль від портового міста Галле. Корабель повертався з міжнародних військово-морських навчань в Індії, коли був атакований. США офіційно підтвердили факт удару, назвавши це першим успішним затопленням ворожого судна торпедою з часів Другої світової війни.

Щонайменше 104 людини загинули та 32 отримали поранення внаслідок нападу США на іранський військовий корабель біля узбережжя Шрі-Ланки

– йдеться у повідомленні іранського командування від 8 березня.

Рятувальна операція та реакція світу

Більшість постраждалих, яким вдалося вижити, були врятовані силами ВМС Шрі-Ланки та доставлені до місцевих лікарень. У Пентагоні операцію описали як "тиху смерть", підкресливши високу ефективність застосованої зброї. Водночас іранська сторона назвала атаку на фрегат, що перебував у міжнародних водах, "актом агресії", попередивши про неминучі наслідки для американських сил у регіоні.

Наразі пошукова операція триває, оскільки доля частини екіпажу залишається невідомою.

Військові США завдали удару по іранському військовому кораблю біля Шрі-Ланки - Reuters04.03.26, 15:00 • 5892 перегляди

Степан Гафтко

