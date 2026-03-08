Армія Ірану заявила про 104 загиблих унаслідок атаки США на фрегат "Дена"
Київ • УНН
Внаслідок торпедного удару підводного човна США біля Шрі-Ланки загинули 104 моряки. Фрегат повертався з навчань, коли був потоплений у нейтральних водах.
Збройні сили Ірану оприлюднили дані про втрати внаслідок торпедної атаки США на військовий корабель, що сталася минулого тижня біля узбережжя Шрі-Ланки. За офіційною заявою Тегерана, щонайменше 104 моряки загинули, а ще 32 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Американський підводний човен потопив іранський фрегат "Дена" в середу, приблизно за 19 морських миль від портового міста Галле. Корабель повертався з міжнародних військово-морських навчань в Індії, коли був атакований. США офіційно підтвердили факт удару, назвавши це першим успішним затопленням ворожого судна торпедою з часів Другої світової війни.
Щонайменше 104 людини загинули та 32 отримали поранення внаслідок нападу США на іранський військовий корабель біля узбережжя Шрі-Ланки
Рятувальна операція та реакція світу
Більшість постраждалих, яким вдалося вижити, були врятовані силами ВМС Шрі-Ланки та доставлені до місцевих лікарень. У Пентагоні операцію описали як "тиху смерть", підкресливши високу ефективність застосованої зброї. Водночас іранська сторона назвала атаку на фрегат, що перебував у міжнародних водах, "актом агресії", попередивши про неминучі наслідки для американських сил у регіоні.
Наразі пошукова операція триває, оскільки доля частини екіпажу залишається невідомою.
Військові США завдали удару по іранському військовому кораблю біля Шрі-Ланки - Reuters04.03.26, 15:00 • 5892 перегляди