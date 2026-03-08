Армия Ирана заявила о 104 погибших в результате атаки США на фрегат "Дена"
Киев • УНН
В результате торпедного удара подводной лодки США у Шри-Ланки погибли 104 моряка. Фрегат возвращался с учений, когда был потоплен в нейтральных водах.
Вооруженные силы Ирана обнародовали данные о потерях в результате торпедной атаки США на военный корабль, произошедшей на прошлой неделе у побережья Шри-Ланки. По официальному заявлению Тегерана, по меньшей мере 104 моряка погибли, а еще 32 получили ранения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Американская подводная лодка потопила иранский фрегат "Дена" в среду, примерно в 19 морских милях от портового города Галле. Корабль возвращался с международных военно-морских учений в Индии, когда был атакован. США официально подтвердили факт удара, назвав это первым успешным затоплением вражеского судна торпедой со времен Второй мировой войны.
По меньшей мере 104 человека погибли и 32 получили ранения в результате нападения США на иранский военный корабль у побережья Шри-Ланки
Спасательная операция и реакция мира
Большинство пострадавших, которым удалось выжить, были спасены силами ВМС Шри-Ланки и доставлены в местные больницы. В Пентагоне операцию описали как "тихую смерть", подчеркнув высокую эффективность примененного оружия. В то же время иранская сторона назвала атаку на фрегат, находившийся в международных водах, "актом агрессии", предупредив о неминуемых последствиях для американских сил в регионе.
В настоящее время поисковая операция продолжается, поскольку судьба части экипажа остается неизвестной.
