Армия Ирана заявила о 104 погибших в результате атаки США на фрегат "Дена"

Вооруженные силы Ирана обнародовали данные о потерях в результате торпедной атаки США на военный корабль, произошедшей на прошлой неделе у побережья Шри-Ланки. По официальному заявлению Тегерана, по меньшей мере 104 моряка погибли, а еще 32 получили ранения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Американская подводная лодка потопила иранский фрегат "Дена" в среду, примерно в 19 морских милях от портового города Галле. Корабль возвращался с международных военно-морских учений в Индии, когда был атакован. США официально подтвердили факт удара, назвав это первым успешным затоплением вражеского судна торпедой со времен Второй мировой войны.

По меньшей мере 104 человека погибли и 32 получили ранения в результате нападения США на иранский военный корабль у побережья Шри-Ланки