Военно-морской флот США

Пентагон столкнулся с критической нехваткой ракет ПВО из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке - WSJ

США испытывают дефицит ракет ПВО из-за высокого спроса на Ближнем Востоке и в Украине. Производственные мощности не успевают за темпами использования ракет, что угрожает обороноспособности США и союзников.