Военно-морской флот США

Небольшой самолет разбился в жилом районе Миннеаполиса, вызвав сильный пожар. По меньшей мере один человек погиб в результате инцидента в Бруклин-Парке.
Американские военные корабли сбили около десятка дронов хуситов, которые были нацелены на авианосную ударную группу ВМС США "Трумен". Трамп приказал нанести авиаудары по районам в Йемене.
Эсминец USS Gravely, который боролся с хуситами, теперь патрулирует границу США и Мексики. Это часть усилий администрации Трампа по подавлению миграционной политики.
95-летнего голливудского актера Джина Гекмена и его 63-летнюю жену Бетси Аракаву обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе. Гекмен был известен ролями в фильмах «Французский связной», «Бонни и Клайд» и «Непрощенный».
На авиабазе NAS Sigonella на Сицилии отменили режим изоляции, введенный из-за «инцидента с безопасностью». База является ключевым логистическим центром для операций США и НАТО в регионе.
Президент США Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и командующего ВМС Лизу Франкетти. На должность Брауна назначен генерал-лейтенант Джон Кейн.
Авианосец USS Harry S. Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M возле Порт-Саида в Средиземном море. В результате инцидента повреждены несколько помещений на борту американского корабля.
Истребитель EA-18G Growler ВМС США потерпел крушение в заливе Сан-Диего возле военной базы Коронадо. Оба пилота успели катапультироваться и были спасены рыболовным судном.
Издание The Hill распространило прогноз, где указано, что без военной поддержки США Украина потеряет эффективную ПВО до 2026 года. Это позволит рф осуществлять масштабные бомбардировки и захватить Киев.
Президент США подписал указ о начале процесса признания йеменского движения "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией. Решение связано с атаками хуситов на корабли США в Красном море и угрозой морской торговле.
В Лос-Анджелесе бушуют пять неконтролируемых лесных пожаров, которые унесли жизни 5 человек. Стихия уничтожила более 1000 зданий, оставила без света миллион домов и заставила эвакуировать 100 тысяч человек.
Звезда Джеймса Бонда Дэниел Крейг станет лауреатом премии Дилис Пауэлл от London Critics' Circle Film Awards. Церемония награждения состоится 2 февраля в лондонском отеле May Fair.
Центральное командование США опубликовало видео запуска крылатых ракет Tomahawk по целям хуситов в Йемене 31 декабря. Удары были направлены на объекты командования, производства и хранения оружия.
Китай представил новый десантный корабль Type 076 "Сычуань" с электромагнитной катапультой для запуска самолетов. Корабль водоизмещением 40 000 тонн может перевозить более 1000 морских пехотинцев и конкурирует с военной мощью США.
Дональд Трамп угрожает потребовать возвращения контроля над Панамским каналом, если Панама не снизит транзитные сборы. Президент Панамы Мулино заявил, что суверенитет канала не подлежит обсуждению.
Ракетный крейсер USS Gettysburg по ошибке сбил истребитель F/A-18 Super Hornet из собственной ударной группы. Оба пилота катапультировались и были спасены, один получил легкие травмы.
Райан Рейнольдс заявил о своем и жены «рабочем происхождении», что вызвало критику фанов. Поклонники напомнили о голливудской семье Блейк Лайвли и ее воспитании в престижном районе Лос-Анджелеса.
Актер Том Круз получил высшую гражданскую награду от Военно-морских сил США за популяризацию военной службы. Фильмы «Топ Ган» с его участием значительно увеличили количество добровольцев в ВМС.
Американские военные нанесли авиаудар по командному центру хуситов в городе Сана. Объект использовался для координации атак на корабли США и торговые суда в Красном море.
ВМС США направили авианосец USS Carl Vinson с шестью истребителями F-35C Lightning II в Филиппинское море. Усиление военного присутствия произошло после масштабных учений Китая возле Тайваня с участием 90 кораблей.
USS Savannah пришвартовался в порту Сиануквиль, неподалеку от модернизированной Китаем базы Реам. Визит происходит на фоне растущего влияния КНР в регионе и попыток США восстановить военные связи с Камбоджей.
США успешно протестировали гиперзвуковую ракету с космической станции мыса Канаверал. Это второй успешный тест All Up Round в этом году, что приближает передачу технологии военным.
Два эсминца ВМС США успешно защитили торговые суда от ракетно-Дроновой атаки хуситов в Аденском заливе. Атака произошла 9-10 декабря, жертв и повреждений нет.
США испытывают дефицит ракет ПВО из-за высокого спроса на Ближнем Востоке и в Украине. Производственные мощности не успевают за темпами использования ракет, что угрожает обороноспособности США и союзников.
США планируют установить ракеты-перехватчики Patriot PAC-3 MSE на военные корабли. Это решение принято в ответ на потенциальную угрозу использования Китаем гиперзвукового оружия в Тихом океане.
Джимми Картер, 100-летний бывший президент США, досрочно проголосовал по почте на выборах. Он отдал свой голос за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.
США могут планировать отправить Украине военную помощь на $375 млн, включая ракеты для F-16.
Иран угрожает атаковать Израиль за убийство лидера ХАМАС, если переговоры о прекращении огня в Газе потерпят неудачу. США и союзники пытаются убедить Иран ослабить напряженность перед переговорами.
Минобороны США заключило контракт с Northrop Grumman на $1,45 млрд на поставку 9 самолетов E-2 Advanced Hawkeye. 5 самолетов предназначены для Японии, 4 - для ВМС США, поставки запланированы на 2029 год.
Бенджи Грегори, который в детстве сыграл роль Брайана Таннера в известном телесериале 1980-х годов "Альф", умер в возрасте 46 лет.