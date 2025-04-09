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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26382 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На авиабазе NAS Sigonella на Сицилии отменили режим изоляции, введенный из-за «инцидента с безопасностью». База является ключевым логистическим центром для операций США и НАТО в регионе.

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Трамп и Пентагон уволили генерала США Брауна и командующего ВМС

Президент США Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и командующего ВМС Лизу Франкетти. На должность Брауна назначен генерал-лейтенант Джон Кейн.

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Американский авианосец получил повреждения после столкновения возле Суэцкого канала

Авианосец USS Harry S. Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M возле Порт-Саида в Средиземном море. В результате инцидента повреждены несколько помещений на борту американского корабля.

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Американский военный самолет потерпел крушение у побережья Калифорнии

Истребитель EA-18G Growler ВМС США потерпел крушение в заливе Сан-Диего возле военной базы Коронадо. Оба пилота успели катапультироваться и были спасены рыболовным судном.

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Без помощи США россия может захватить Киев и выйти к границам НАТО - The Hill

Издание The Hill распространило прогноз, где указано, что без военной поддержки США Украина потеряет эффективную ПВО до 2026 года. Это позволит рф осуществлять масштабные бомбардировки и захватить Киев.

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Пожар в Лос-Анджелесе унес жизни пяти человек: фотоподробности

В Лос-Анджелесе бушуют пять неконтролируемых лесных пожаров, которые унесли жизни 5 человек. Стихия уничтожила более 1000 зданий, оставила без света миллион домов и заставила эвакуировать 100 тысяч человек.

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Китай представил новый десантный корабль Type 076 "Сычуань" с электромагнитной катапультой для запуска самолетов. Корабль водоизмещением 40 000 тонн может перевозить более 1000 морских пехотинцев и конкурирует с военной мощью США.

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Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

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США разворачивают F-35C в Тихом океане после масштабных учений Китая

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Военный корабль США впервые за 8 лет прибыл в Камбоджу на фоне беспокойства из-за военно-морской базы Китая

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В Одесском заливе эсминцы США отразили воздушную атаку хуситов

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Пентагон столкнулся с критической нехваткой ракет ПВО из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке - WSJ

США испытывают дефицит ракет ПВО из-за высокого спроса на Ближнем Востоке и в Украине. Производственные мощности не успевают за темпами использования ракет, что угрожает обороноспособности США и союзников.

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ВМС США вооружат корабли ракетами Patriot для противодействия Китаю

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Столетний экс-президент США Картер досрочно проголосовал за Харрис

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Бенджи Грегори, который в детстве сыграл роль Брайана Таннера в известном телесериале 1980-х годов "Альф", умер в возрасте 46 лет.

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