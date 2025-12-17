$42.180.06
Мексика предлагает посредничество между Венесуэлой и США на фоне морской блокады

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Президент Мексики готова выступить посредником в переговорах между США и Венесуэлой для предотвращения регионального конфликта. Это произошло после того, как Дональд Трамп ввел блокаду нефтяных танкеров и усилил военное присутствие в регионе.

Мексика предлагает посредничество между Венесуэлой и США на фоне морской блокады

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила готовность выступить посредником в переговорах между США и Венесуэлой для предотвращения масштабного регионального конфликта. Заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп приказал ввести блокаду санкционных нефтяных танкеров, курсирующих через венесуэльские порты, и значительно усилил военное присутствие в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Во время пресс-конференции Шейнбаум подчеркнула нейтральную позицию своей страны в этом противостоянии. 

Мы всегда можем выступать в роли точки переговоров, если стороны этого захотят. Им придется предложить нам это, а если нет, то им придется искать посредников, которые могут помочь избежать любого конфликта в регионе 

– заявила президент Мексики.

Мексиканский лидер также призвала ООН присоединиться к поиску мирного решения, отметив, что подобные блокады прежде всего наносят ущерб гражданскому населению.

Напомним

Ситуация на воде уже перешла в фазу активных действий: на прошлой неделе США захватили подсанкционный танкер у берегов Венесуэлы. 

Кроме того, Пентагон нанес десятки ударов по судам, предположительно связанным с наркотрафиком, а Белый дом не исключает возможности поражения целей непосредственно на суше.

Еще раньше авианосная ударная группа ВМС США "Gerald R. Ford" прибыла в Карибский бассейн.  

Степан Гафтко

