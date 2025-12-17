Мексика предлагает посредничество между Венесуэлой и США на фоне морской блокады

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила готовность выступить посредником в переговорах между США и Венесуэлой для предотвращения масштабного регионального конфликта. Заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп приказал ввести блокаду санкционных нефтяных танкеров, курсирующих через венесуэльские порты, и значительно усилил военное присутствие в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Во время пресс-конференции Шейнбаум подчеркнула нейтральную позицию своей страны в этом противостоянии.

Мы всегда можем выступать в роли точки переговоров, если стороны этого захотят. Им придется предложить нам это, а если нет, то им придется искать посредников, которые могут помочь избежать любого конфликта в регионе