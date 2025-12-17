Мексика предлагает посредничество между Венесуэлой и США на фоне морской блокады
Киев • УНН
Президент Мексики готова выступить посредником в переговорах между США и Венесуэлой для предотвращения регионального конфликта. Это произошло после того, как Дональд Трамп ввел блокаду нефтяных танкеров и усилил военное присутствие в регионе.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила готовность выступить посредником в переговорах между США и Венесуэлой для предотвращения масштабного регионального конфликта. Заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп приказал ввести блокаду санкционных нефтяных танкеров, курсирующих через венесуэльские порты, и значительно усилил военное присутствие в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Во время пресс-конференции Шейнбаум подчеркнула нейтральную позицию своей страны в этом противостоянии.
Мы всегда можем выступать в роли точки переговоров, если стороны этого захотят. Им придется предложить нам это, а если нет, то им придется искать посредников, которые могут помочь избежать любого конфликта в регионе
Мексиканский лидер также призвала ООН присоединиться к поиску мирного решения, отметив, что подобные блокады прежде всего наносят ущерб гражданскому населению.
Напомним
Ситуация на воде уже перешла в фазу активных действий: на прошлой неделе США захватили подсанкционный танкер у берегов Венесуэлы.
Кроме того, Пентагон нанес десятки ударов по судам, предположительно связанным с наркотрафиком, а Белый дом не исключает возможности поражения целей непосредственно на суше.
Еще раньше авианосная ударная группа ВМС США "Gerald R. Ford" прибыла в Карибский бассейн.