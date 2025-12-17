$42.180.06
Мексика пропонує посередництво між Венесуелою та США на тлі морської блокади

Київ • УНН

 • 484 перегляди

Президентка Мексики готова виступити посередником у переговорах між США та Венесуелою для запобігання регіональному конфлікту. Це сталося після того, як Дональд Трамп запровадив блокаду нафтових танкерів та посилив військову присутність у регіоні.

Мексика пропонує посередництво між Венесуелою та США на тлі морської блокади

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловила готовність виступити посередником у переговорах між США та Венесуелою для запобігання масштабному регіональному конфлікту. Заява пролунала після того, як Дональд Трамп наказав запровадити блокаду санкційних нафтових танкерів, що курсують через венесуельські порти, та значно посилив військову присутність у регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Під час пресконференції Шейнбаум наголосила на нейтральній позиції своєї країни у цьому протистоянні. 

Ми завжди можемо виступати в ролі точки переговорів, якщо сторони цього захочуть. Їм доведеться запропонувати нам це, а якщо ні, то їм доведеться шукати посередників, які можуть допомогти уникнути будь-якого конфлікту в регіоні 

– заявила президентка Мексики.

Мексиканська лідерка також закликала ООН долучитися до пошуку мирного рішення, зауваживши, що подібні блокади насамперед завдають шкоди цивільному населенню.

Нагадаємо

Ситуація на воді вже перейшла у фазу активних дій: минулого тижня США захопили підсанкційний танкер біля берегів Венесуели. 

Крім того, Пентагон завдав десятків ударів по суднах, імовірно пов'язаних із наркотрафіком, а Білий дім не виключає можливості ураження цілей безпосередньо на суходолі.

Ще раніше авіаносна ударна група ВМС США "Gerald R. Ford" прибула до Карибського басейну.  

Степан Гафтко

