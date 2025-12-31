Компанія Трампа запускає власну криптовалюту для заохочення акціонерів

Корпорація Trump Media and Technology Group (TMTG), що належить Дональду Трампу, оголосила про випуск нового цифрового токена. Криптовалюту планують розподілити серед інвесторів компанії у партнерстві з біржею Crypto.com. Проєкт працюватиме на блокчейні Cronos. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційною заявою, кожен акціонер TMTG отримає по одному токену на кожну наявну акцію. Дональд Трамп, як найбільший власник компанії із часткою 41%, стане основним отримувачем нових активів.

Варто зазначити, що токени мають певні обмеження:

вони не дають права власності на акції компанії (тикер DJT);

їх неможливо передати іншим особам або обміняти на готівку;

власники зможуть отримувати лише додаткові винагороди, знижки або бонуси, пов’язані з продуктами екосистеми Trump Media.

Політичний контекст та розвиток бізнесу

Запуск монети відбувається на тлі пом'якшення регуляторного клімату в США після повернення Трампа до Білого дому. Генеральний директор Trump Media Девін Нунес підкреслив: "Ми з нетерпінням чекаємо на використання технології блокчейн Crypto.com та покращення регуляторної ясності для впровадження цього першого у своєму роді розподілу токенів".

Це не перший криптовалютний проєкт родини Трамп – раніше вже було запущено токен WLFI, стейблкоїн USD1 та низку мемкоїнів. Окрім криптоіндустрії, Trump Media планує розширювати діяльність у сферах ядерного синтезу, фінансових продуктів та спортивних ставок.

Ринок відреагував на анонс позитивно: акції компанії на передринкових торгах у середу зросли на 3,3%.

