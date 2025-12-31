$42.390.17
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Компанія Трампа запускає власну криптовалюту для заохочення акціонерів

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Корпорація Дональда Трампа TMTG запускає новий цифровий токен, який буде розподілений серед інвесторів компанії. Власники токенів отримуватимуть винагороди, знижки та бонуси, пов’язані з продуктами екосистеми Trump Media.

Компанія Трампа запускає власну криптовалюту для заохочення акціонерів

Корпорація Trump Media and Technology Group (TMTG), що належить Дональду Трампу, оголосила про випуск нового цифрового токена. Криптовалюту планують розподілити серед інвесторів компанії у партнерстві з біржею Crypto.com. Проєкт працюватиме на блокчейні Cronos. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційною заявою, кожен акціонер TMTG отримає по одному токену на кожну наявну акцію. Дональд Трамп, як найбільший власник компанії із часткою 41%, стане основним отримувачем нових активів.

Варто зазначити, що токени мають певні обмеження:

  • вони не дають права власності на акції компанії (тикер DJT);
    • їх неможливо передати іншим особам або обміняти на готівку;
      • власники зможуть отримувати лише додаткові винагороди, знижки або бонуси, пов’язані з продуктами екосистеми Trump Media.

        Політичний контекст та розвиток бізнесу

        Запуск монети відбувається на тлі пом'якшення регуляторного клімату в США після повернення Трампа до Білого дому. Генеральний директор Trump Media Девін Нунес підкреслив: "Ми з нетерпінням чекаємо на використання технології блокчейн Crypto.com та покращення регуляторної ясності для впровадження цього першого у своєму роді розподілу токенів".

        Ерік Трамп показав майнінг-ферму American Bitcoin у Техасі25.11.25, 10:20 • 6042 перегляди

        Це не перший криптовалютний проєкт родини Трамп – раніше вже було запущено токен WLFI, стейблкоїн USD1 та низку мемкоїнів. Окрім криптоіндустрії, Trump Media планує розширювати діяльність у сферах ядерного синтезу, фінансових продуктів та спортивних ставок.

        Ринок відреагував на анонс позитивно: акції компанії на передринкових торгах у середу зросли на 3,3%.

        Технологічні гіганти підтримали Трампа: Microsoft, Google та Nvidia приєдналися до "Місії Genesis"18.12.25, 22:51 • 5528 переглядiв

        Степан Гафтко

