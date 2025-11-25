Ерік Трамп показав майнінг-ферму American Bitcoin у Техасі

$42.370.10
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 6244 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 6368 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 6878 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 32459 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 64731 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 14:30 • 56799 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 51000 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 77803 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 69224 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Популярнi новини
Влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності - ОВА24 листопада, 22:24 • 37033 перегляди
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям24 листопада, 22:51 • 37601 перегляди
Чиновники Держпраці організували багатомільйонну схему вимагання грошей з бізнесу за безкоштовні послуги - ДБРPhoto24 листопада, 23:23 • 36383 перегляди
Київ під масованою комбінованою атакою в ніч на 25 листопада: перші подробиці24 листопада, 23:35 • 39278 перегляди
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo05:36 • 33278 перегляди
Публікації
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 49971 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 77807 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 69228 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 76043 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 100777 перегляди
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 51496 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 53653 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 61623 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 71099 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 71921 перегляди
Ерік Трамп показав майнінг-ферму American Bitcoin у Техасі

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Співзасновник American Bitcoin Ерік Трамп опублікував відео з майнінг-ферми у Техасі. Об'єкт використовує американську енергію для майнінгу біткоїна та щодня видобуває приблизно 2% світового запасу Bitcoin.

Ерік Трамп показав майнінг-ферму American Bitcoin у Техасі

Ерік Трамп, співзасновник American Bitcoin і син президента США Дональда Трампа, опублікував відео з майнінг-ферми родини у Техасі. Він показав, як працює об’єкт, та розповів про його масштаби. Про це Ерік Трамп розповів у своєму Instagram, передає УНН.

Деталі

У відео Ерик Трамп представив майданчик American Bitcoin, який, за його словами, використовує американську енергію для майнінгу криптовалюти. Він зазначив, що на об’єкті розміщено близько 35 000 серверів із рідинним охолодженням.

Це невеликий попередній перегляд нашого об'єкта в Техасі, який використовує американську енергію для майнінгу біткоїна прямо тут, на американській землі

- сказав він.

Ерік Трамп заявив, що ферма щодня видобуває приблизно 2% світового запасу Bitcoin. За його словами, це обладнання "захищає мережу" та працює щодня. Він також прокоментував скепсис щодо криптовалюти:

Коли люди кажуть, що криптовалюта нематеріальна…Це неправда, і ось живий том доказ

- заявив він.

Нагадаємо

Баррон Трамп, молодший син президента США Дональда Трампа, був обраний делегатом від Флориди на Національний з'їзд Республіканської партії.

Алла Кіосак

