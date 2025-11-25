Ерік Трамп показав майнінг-ферму American Bitcoin у Техасі
Київ • УНН
Співзасновник American Bitcoin Ерік Трамп опублікував відео з майнінг-ферми у Техасі. Об'єкт використовує американську енергію для майнінгу біткоїна та щодня видобуває приблизно 2% світового запасу Bitcoin.
Ерік Трамп, співзасновник American Bitcoin і син президента США Дональда Трампа, опублікував відео з майнінг-ферми родини у Техасі. Він показав, як працює об’єкт, та розповів про його масштаби. Про це Ерік Трамп розповів у своєму Instagram, передає УНН.
Деталі
У відео Ерик Трамп представив майданчик American Bitcoin, який, за його словами, використовує американську енергію для майнінгу криптовалюти. Він зазначив, що на об’єкті розміщено близько 35 000 серверів із рідинним охолодженням.
Це невеликий попередній перегляд нашого об'єкта в Техасі, який використовує американську енергію для майнінгу біткоїна прямо тут, на американській землі
Ерік Трамп заявив, що ферма щодня видобуває приблизно 2% світового запасу Bitcoin. За його словами, це обладнання "захищає мережу" та працює щодня. Він також прокоментував скепсис щодо криптовалюти:
Коли люди кажуть, що криптовалюта нематеріальна…Це неправда, і ось живий том доказ
