Эрик Трамп показал майнинг-ферму American Bitcoin в Техасе
Киев • УНН
Соучредитель American Bitcoin Эрик Трамп опубликовал видео с майнинг-фермы в Техасе. Объект использует американскую энергию для майнинга биткоина и ежедневно добывает примерно 2% мирового запаса Bitcoin.
Эрик Трамп, соучредитель American Bitcoin и сын президента США Дональда Трампа, опубликовал видео с майнинг-фермы семьи в Техасе. Он показал, как работает объект, и рассказал о его масштабах. Об этом Эрик Трамп рассказал в своем Instagram, передает УНН.
Подробности
В видео Эрик Трамп представил площадку American Bitcoin, которая, по его словам, использует американскую энергию для майнинга криптовалюты. Он отметил, что на объекте размещено около 35 000 серверов с жидкостным охлаждением.
Это небольшой предварительный просмотр нашего объекта в Техасе, который использует американскую энергию для майнинга биткойна прямо здесь, на американской земле
Эрик Трамп заявил, что ферма ежедневно добывает примерно 2% мирового запаса Bitcoin. По его словам, это оборудование "защищает сеть" и работает ежедневно. Он также прокомментировал скепсис относительно криптовалюты:
Когда люди говорят, что криптовалюта нематериальна…Это неправда, и вот живой том доказательств
