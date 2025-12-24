Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко

$42.100.05
49.640.15
ukenru
23 декабря, 15:52 • 17767 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 34124 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 43246 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 51771 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 35514 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 41008 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 20878 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18739 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24249 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39670 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.3м/с
69%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мелони: прошлый год был тяжелым, но не волнуйтесь — следующий будет еще хуже23 декабря, 23:00 • 6534 просмотра
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo24 декабря, 00:39 • 14325 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo24 декабря, 01:12 • 9678 просмотра
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон01:46 • 4296 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo04:30 • 10525 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 43246 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 28895 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 51771 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 41008 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 97906 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Чернигов
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 1074 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 26875 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 25096 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 28511 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 30507 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Фильм

Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Доля граждан рф, считающих необходимым продолжать боевые действия против Украины, снизилась до 25%, что является самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения. Это данные декабрьского опроса "Левада-Центра", на которые ссылается начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко

Доля граждан рф, считающих необходимым продолжать боевые действия против Украины, снизилась до 25%. Это самый низкий показатель с момента начала полномасштабного вторжения, сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Подробности

Начальник ЦПД ссылается на результаты декабрьского опроса "Левада-Центра", который в россии внесен в реестр "иноагентов".

Фактически вокруг путина осталось ядро нацистов, которые хотят дальше воевать, часть из которых либо сами зарабатывают, либо имеют близких, обогащающихся на войне

 - говорится в сообщении.

Дополнительно

При этом, по данным того же "Левада-центра", в начале 2025 года количество россиян, поддерживающих агрессию против Украины, составляло 78%. В то же время более 60% опрошенных выступали за переход к мирным переговорам (по условиям рф - ред), еще более 80-90% опрошенных россиян старшего возраста верят пропаганде с телевидения и поддерживают действия российского диктатора владимира путина.

Как сообщают российские социологи, в 2022 году полномасштабное вторжение поддержали более 74% россиян. Эти же люди возлагали и возлагают ответственность за начало агрессии не на свое государство, а на Украину, страны ЕС и НАТО и США.

И хотя в период с 2022 года происходили определенные "косметические" изменения настроений россиян, общая масса населения страны-агрессора выступает за продолжение войны не только с Украиной, но и с другими государствами.

Напомним

По данным опроса Киевского международного института социологии, абсолютное большинство граждан Украины (более 90%) негативно относятся к российской федерации и ее гражданам.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Киевский международный институт социологии
НАТО
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина