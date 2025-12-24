Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко
Киев • УНН
Доля граждан рф, считающих необходимым продолжать боевые действия против Украины, снизилась до 25%, что является самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения. Это данные декабрьского опроса "Левада-Центра", на которые ссылается начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Подробности
Начальник ЦПД ссылается на результаты декабрьского опроса "Левада-Центра", который в россии внесен в реестр "иноагентов".
Фактически вокруг путина осталось ядро нацистов, которые хотят дальше воевать, часть из которых либо сами зарабатывают, либо имеют близких, обогащающихся на войне
Дополнительно
При этом, по данным того же "Левада-центра", в начале 2025 года количество россиян, поддерживающих агрессию против Украины, составляло 78%. В то же время более 60% опрошенных выступали за переход к мирным переговорам (по условиям рф - ред), еще более 80-90% опрошенных россиян старшего возраста верят пропаганде с телевидения и поддерживают действия российского диктатора владимира путина.
Как сообщают российские социологи, в 2022 году полномасштабное вторжение поддержали более 74% россиян. Эти же люди возлагали и возлагают ответственность за начало агрессии не на свое государство, а на Украину, страны ЕС и НАТО и США.
И хотя в период с 2022 года происходили определенные "косметические" изменения настроений россиян, общая масса населения страны-агрессора выступает за продолжение войны не только с Украиной, но и с другими государствами.
Напомним
По данным опроса Киевского международного института социологии, абсолютное большинство граждан Украины (более 90%) негативно относятся к российской федерации и ее гражданам.