Киевский международный институт социологии

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Опрос КМИС и NDI показал низкую осведомленность и доверие к антикоррупционным органам Украины. Около 40% ничего не знают о НАБУ, только 30% доверяют его действиям, а 25% считают неэффективным.