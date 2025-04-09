Киевский международный институт социологии

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25871 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, но отвергают уступки рф - опрос

Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, чтобы показать нежелание рф мира. В то же время, украинцы категорически против любых уступок агрессору.

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Половина украинцев не готовы идти на территориальные уступки - опрос

Согласно опросу КМИС, 50% украинцев не готовы отказываться от территорий ради мира с россией, даже если война будет продолжаться дольше. Большинство считает, что цель рф - геноцид.

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Популярность 8 марта в Украине упала более чем вдвое за последние 8 лет - опрос

Согласно опросу КМИС, лишь 23% украинцев считают 8 марта любимым праздником по сравнению с 49% в 2017 году. Наиболее популярными праздниками остаются Рождество и Пасха, которые отмечают около 70% населения.

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Уровень доверия к президенту Зеленскому вырос с 57% до 68% после обострения отношений с США. Наибольшее увеличение произошло после эмоциональной встречи в Белом доме 28 февраля 2025 года.

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Трамп ответил, до сих пор ли считает Зеленского "диктатором"

Дональд Трамп отрицает, что называл Владимира Зеленского диктатором. Неделю назад Трамп критиковал украинского президента, назвав его «диктатором без выборов».

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Только четверть украинцев довольны жизнью: новое исследование

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Трамп отказался называть путина диктатором диктатором

Дональд Трамп заявил, что не употребляет слово "диктатор" легкомысленно в отношении путина. Ранее он назвал Зеленского "диктатором без выборов", что вызвало критику европейских лидеров.

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Около 50% украинцев отдали приоритет свободе над безопасностью - опрос

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Опрос КМИС показал, что 59% украинцев доверяют президенту Зеленскому. Уровень доверия менялся от 80% после выборов до 37% перед вторжением, вырос до 90% в мае 2022 и стабилизировался на 59%.

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В Раде зарегистрировали законопроект о запрете русского языка в школах

Законопроект предусматривает запрет общения на русском языке на территории школ. Инициаторы считают, что это будет способствовать развитию государственного языка и безопасности Украины.

Общество • 3 октября, 11:10 • 13297 просмотра

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Опрос КМИС и NDI показал низкую осведомленность и доверие к антикоррупционным органам Украины. Около 40% ничего не знают о НАБУ, только 30% доверяют его действиям, а 25% считают неэффективным.

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Подавляющее большинство украинцев поддерживает равные права для ЛГБТ - КМИС

Опрос Киевского международного института социологии показывает, что 70,4% украинцев считают, что ЛГБТ-люди должны иметь такие же права, как и другие граждане, что больше, чем в предыдущие годы, с большей поддержкой среди женщин и молодежи.

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Зеленскому доверяют почти 60% украинцев, но уровень поддержки снижается - КМИС

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), по состоянию на май 2024 года президенту Владимиру Зеленскому доверяют 59% украинцев. Социологи отмечают, что такие результаты свидетельствуют о стабильном снижении уровня доверия с начала полномасштабного российского вторжения.

Общество • 7 июня, 10:49 • 15722 просмотра

Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), половина украинцев считает, что президент Владимир Зеленский выполнил меньшую часть своих предвыборных обещаний или вообще не выполнил ни одного из них.

Общество • 5 июня, 11:32 • 15866 просмотра

На оккупированных территориях Украины местные отказываются переходить на русский - Центр нацсопротивления

Местное население на оккупированных Россией территориях Украины отказывается переходить на русский язык, что разочаровывает оккупационные власти, которые рассматривают возможность создания языковых курсов, чтобы заставить украинцев улучшить свой русский язык.

Общество • 10 мая, 12:53 • 53391 просмотра

Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС

Подавляющее большинство украинцев (83%) поддерживают вмешательство государства в деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, причем 63% выступают за полный запрет, а 20% - за государственный контроль и надзор за Церковью.

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Госдеп США внес телемарафон "Единые новости" в отчет по нарушениям прав человека

В отчете Государственного департамента США о правах человека в Украине за 2023 год отмечается, что телемарафон "Единые новости", платформа для каналов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны, обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм.

политика • 24 апреля, 09:00 • 18104 просмотра

Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет - опрос КМИС

Большинство украинцев (68%) считают, что Украина сохраняет свой суверенитет и способна принимать собственные решения, тогда как 25% считают, что Украина в основном потеряла свой суверенитет и находится под контролем Запада, согласно опросу Киевского международного института социологии.

Общество • 17 апреля, 09:03 • 33582 просмотра

Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона и "FreeДом" на нужды ВСУ

Премьер-министр Украины заявил, что перенаправление средств, выделенных на "Единый телемарафон" и телеканал FreeDom, является нецелесообразным, поскольку реализация единой информационной политики является приоритетом национальной безопасности в условиях военного положения.

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