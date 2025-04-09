Киевский международный институт социологии

Согласно опросу КМИС, 73% украинцев оценивают избрание Трампа негативным фактором для Украины. В декабре 2024 года так считал только 21% респондентов.
Согласно опросу КМИС, 69% украинцев доверяют Владимиру Зеленскому, что на 2% больше, чем в феврале-марте. Наибольшее доверие к президенту в центре Украины - 71%.
Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, чтобы показать нежелание рф мира. В то же время, украинцы категорически против любых уступок агрессору.
Согласно опросу КМИС, 50% украинцев не готовы отказываться от территорий ради мира с россией, даже если война будет продолжаться дольше. Большинство считает, что цель рф - геноцид.
87% украинцев считают, что россия не остановится на уже оккупированных территориях. 66% опрошенных убеждены, что целью рф является полное уничтожение Украины и ее граждан.
Согласно опросу КМИС, лишь 23% украинцев считают 8 марта любимым праздником по сравнению с 49% в 2017 году. Наиболее популярными праздниками остаются Рождество и Пасха, которые отмечают около 70% населения.
Уровень доверия к президенту Зеленскому вырос с 57% до 68% после обострения отношений с США. Наибольшее увеличение произошло после эмоциональной встречи в Белом доме 28 февраля 2025 года.
Дональд Трамп отрицает, что называл Владимира Зеленского диктатором. Неделю назад Трамп критиковал украинского президента, назвав его «диктатором без выборов».
КМИС провел исследование личного благосостояния украинцев по британской методологии. 25% довольны жизнью, 62% находят смысл в деятельности, при этом 43% испытывают высокую тревожность.
Дональд Трамп заявил, что не употребляет слово "диктатор" легкомысленно в отношении путина. Ранее он назвал Зеленского "диктатором без выборов", что вызвало критику европейских лидеров.
46% украинцев предпочитают свободу безопасности, тогда как 34% готовы поступиться правами ради безопасности. Исследование показывает рост ценности свободы по сравнению с 2022 годом.
Опрос КМИС показал, что 57% украинцев доверяют президенту Зеленскому, а 37% - не доверяют. Уровень доверия вырос на 5% по сравнению с декабрем 2024 года.
Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине. Fox News сообщает, что делегации США и россии во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.
По данным КМИС, 87% украинцев столкнулись хотя бы с одной стрессовой ситуацией в 2024 году. Самыми распространенными причинами стресса стали бомбежки и обстрелы (39%), разлука с близкими (30%) и смерть близких (26%).
По данным КМИС, 46% украинцев считают вступление в НАТО главным приоритетом, тогда как ЕС поддерживают 22%. В течение года выросло количество тех, кто не поддерживает членство ни в одном союзе - с 12% до 22%.
Количество украинцев, готовых терпеть войну «сколько нужно», снизилось с 63% до 57% за последние два месяца. Наибольшее снижение наблюдается на западе и в центре страны, тогда как на юге и востоке показатели даже улучшились.
45% украинцев считают, что победа Трампа на выборах в США приблизит мир в Украине. Опрос КМИС показал, что 40% респондентов не видят влияния его победы на ситуацию.
73% украинцев поддерживают восстановление ядерного арсенала Украины. 58% готовы к этому даже при условии потери западной поддержки, если страна будет иметь достаточно ресурсов.
Опрос показал, что 80% украинцев одобряют закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. 61% поддерживают идею единой Православной Церкви в Украине.
Опрос КМИС показал, что 59% украинцев доверяют президенту Зеленскому. Уровень доверия менялся от 80% после выборов до 37% перед вторжением, вырос до 90% в мае 2022 и стабилизировался на 59%.
Законопроект предусматривает запрет общения на русском языке на территории школ. Инициаторы считают, что это будет способствовать развитию государственного языка и безопасности Украины.
Опрос КМИС и NDI показал низкую осведомленность и доверие к антикоррупционным органам Украины. Около 40% ничего не знают о НАБУ, только 30% доверяют его действиям, а 25% считают неэффективным.
Опрос Киевского международного института социологии показывает, что 70,4% украинцев считают, что ЛГБТ-люди должны иметь такие же права, как и другие граждане, что больше, чем в предыдущие годы, с большей поддержкой среди женщин и молодежи.
Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), по состоянию на май 2024 года президенту Владимиру Зеленскому доверяют 59% украинцев. Социологи отмечают, что такие результаты свидетельствуют о стабильном снижении уровня доверия с начала полномасштабного российского вторжения.
Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), половина украинцев считает, что президент Владимир Зеленский выполнил меньшую часть своих предвыборных обещаний или вообще не выполнил ни одного из них.
Местное население на оккупированных Россией территориях Украины отказывается переходить на русский язык, что разочаровывает оккупационные власти, которые рассматривают возможность создания языковых курсов, чтобы заставить украинцев улучшить свой русский язык.
Подавляющее большинство украинцев (83%) поддерживают вмешательство государства в деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, причем 63% выступают за полный запрет, а 20% - за государственный контроль и надзор за Церковью.
В отчете Государственного департамента США о правах человека в Украине за 2023 год отмечается, что телемарафон "Единые новости", платформа для каналов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны, обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм.
Большинство украинцев (68%) считают, что Украина сохраняет свой суверенитет и способна принимать собственные решения, тогда как 25% считают, что Украина в основном потеряла свой суверенитет и находится под контролем Запада, согласно опросу Киевского международного института социологии.
Премьер-министр Украины заявил, что перенаправление средств, выделенных на "Единый телемарафон" и телеканал FreeDom, является нецелесообразным, поскольку реализация единой информационной политики является приоритетом национальной безопасности в условиях военного положения.