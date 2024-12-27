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45% украинцев считают, что победа Трампа приближает мир - опрос

45% украинцев считают, что победа Трампа приближает мир - опрос

Киев  •  УНН

 • 2858 просмотра

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45% украинцев считают, что победа Трампа на выборах в США приблизит мир в Украине. Опрос КМИС показал, что 40% респондентов не видят влияния его победы на ситуацию.

Почти половина украинцев уверены, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США приблизит мир в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает УНН.

Детали

45% украинцев считают, что победа Дональда Трампа приближает мир. Впрочем, 15% из них считают, что мир становится значительно ближе, а остальные 30% говорят, что мир становится лишь немного ближе.

В том, что при таких обстоятельствах мир не наступит скорее говорят 14%. А остальные 40% считают, что победа Трампа никак не повлияет на ситуацию в Украине.

Справочно

Опрос общественного мнения "Омнибус" проведен КМИС в течение 2-17 декабря 2024 года методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Опрошено 985 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Напомним 

Опрос КМИС показал, что 79% украинцев остались бы в Украине, даже получив гражданство США или ЕС. Среди молодежи до 30 лет 74% хотят оставаться в Украине, несмотря на сложности. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Обществополитика
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