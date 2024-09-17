Навіть у разі отримання громадянства 79% українців не переїхали б до США чи Європи - КМІС
Київ • УНН
Опитування КМІС показало, що 79% українців залишилися б в Україні, навіть отримавши громадянство США чи ЄС. Серед молоді до 30 років 74% хочуть лишатися в Україні, попри складнощі.
Близько 80% українців не переїхали б жити до США чи Європи, навіть якби їм надали громадянство. про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.
Деталі
На запитання, чи переїхали б ви для постійного проживання до США або країн ЄС, якби без умов отримали громадянство, 79% українців відповіли, що залишилися б вдома. Водночас 19% - переїхали б до іншої країни.
Аналітики відзначили, що у вересні 2022 року лише 7% українців заявляли, що переїхали б до іншої країни.
У КМІС пояснюють, що зниження відбулося і через те, що частина людей, які бажали переїхати, зробили це на тлі вторгнення, а також через зростання патріотизму та оптимізму щодо майбутнього України.
Водночас у жовтні 2020 року 28% серед усіх дорослих українців готові були виїхати жити за кордон, а 69% - хотіли залишитися вдома.
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Дані опитування свідчать, що серед українців віком від 18 до 29 років у 2020 році майже половина (46%) хотіли би переїхати за кордон. До вересня 2022 року показник знизився до 13%, далі до вересня 2024 року він зріс до 26%.
Хоча зростання відчутне, але все одно 74% українців у віці до 30 років хочуть лишатися в Україні. Подібний тренд характерний і для людей віком від 30 до 44 років, серед яких наразі 75% не хочуть переїжджати з України
Доповнення
У КМІС наголошують, що відтік населення, особливо молодих українців, є хронічною українською проблемою за всі роки Незалежності, яка особливо загострилася після повномасштабного вторгнення.
Демографічна ситуація в Україні є безумовно складною, про що говорять і провідні українські фахівці і закордонні інституції.
Результати опитування показують, що насправді більшість українців (зокрема, українських чоловіків мобілізаційного віку та жінок молодшого / середнього віку) хочуть попри всі наявні складнощі та ризики лишатися в Україні. Поширений у медіа образ молодого чоловіка, який перепливає Тису, чи молодої жінки, яка їде жити краще життя в Європу, не є репрезентативним для чоловіків і жінок України. Безумовно, проблеми існують, але українці зберігають віру в Україну, зберігають віру в краще майбутнє та демонструють готовність лишатися і працювати на досягнення омріяного майбутнього
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Довідково
Опитування проводили упродовж 1-6 вересня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Було опитано 1022 респондентів.
Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.
До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. (...) Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про роботу над створенням умов для повернення українців. МЗС співпрацює з Єврокомісією для розробки стратегій заохочення повернення громадян.