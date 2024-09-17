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Навіть у разі отримання громадянства 79% українців не переїхали б до США чи Європи - КМІС

Навіть у разі отримання громадянства 79% українців не переїхали б до США чи Європи - КМІС

Київ • УНН

 • 15192 перегляди

Опитування КМІС показало, що 79% українців залишилися б в Україні, навіть отримавши громадянство США чи ЄС. Серед молоді до 30 років 74% хочуть лишатися в Україні, попри складнощі.

Близько 80% українців не переїхали б жити до США чи Європи, навіть якби їм надали громадянство. про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи переїхали б ви для постійного проживання до США або країн ЄС, якби без умов отримали громадянство, 79% українців відповіли, що залишилися б вдома. Водночас 19% - переїхали б до іншої країни.

Аналітики відзначили, що у вересні 2022 року лише 7% українців заявляли, що переїхали б до іншої країни.

У КМІС пояснюють, що зниження відбулося і через те, що частина людей, які бажали переїхати, зробили це на тлі вторгнення, а також через зростання патріотизму та оптимізму щодо майбутнього України.

Водночас у жовтні 2020 року 28% серед усіх дорослих українців готові були виїхати жити за кордон, а 69% - хотіли залишитися вдома.

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Дані опитування свідчать, що серед українців віком від 18 до 29 років у 2020 році майже половина (46%) хотіли би переїхати за кордон. До вересня 2022 року показник знизився до 13%, далі до вересня 2024 року він зріс до 26%.

Хоча зростання відчутне, але все одно 74% українців у віці до 30 років хочуть лишатися в Україні. Подібний тренд характерний і для людей віком від 30 до 44 років, серед яких наразі 75% не хочуть переїжджати з України

- додали у КМІС.
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Доповнення

У КМІС наголошують, що відтік населення, особливо молодих українців, є хронічною українською проблемою за всі роки Незалежності, яка особливо загострилася після повномасштабного вторгнення.

Демографічна ситуація в Україні є безумовно складною, про що говорять і провідні українські фахівці і закордонні інституції. 

Результати опитування показують, що насправді більшість українців (зокрема, українських чоловіків мобілізаційного віку та жінок молодшого / середнього віку) хочуть попри всі наявні складнощі та ризики лишатися в Україні. Поширений у медіа образ молодого чоловіка, який перепливає Тису, чи молодої жінки, яка їде жити краще життя в Європу, не є репрезентативним для чоловіків і жінок України. Безумовно, проблеми існують, але українці зберігають віру в Україну, зберігають віру в краще майбутнє та демонструють готовність лишатися і працювати на досягнення омріяного майбутнього

- заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький. 

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Довідково

Опитування проводили упродовж 1-6 вересня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Було опитано 1022 респондентів. 

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. (...) Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення

- заявив в КМІС. 

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про роботу над створенням умов для повернення українців. МЗС співпрацює з Єврокомісією для розробки стратегій заохочення повернення громадян.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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