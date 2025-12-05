$42.180.02
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
14:41 • 3818 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
11:17 • 20733 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 20075 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 25911 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 38753 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 46506 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 39800 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 68889 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 35045 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили

Київ • УНН

 104 перегляди

Напередодні Дня Святого Миколая на Софійській площі столиці запалили вогні на 16-метровій штучній головній ялинці країни. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що тематика новорічного дерева натхненна фресками Софії Київської.

У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили

Сьогодні, напередодні Дня Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН

Деталі

Кличко повідомив, що головна ялинка країни, як і минулого року, - штучна. Заввишки 16-метрів.

Вкотре, навіть в умовах війни, за традицією встановили та прикрасили її в серці столиці. Бо у наших дітей має бути свято, мають бути моменти радості. Потрібні позитивні емоції і дорослим 

- зазначив мер.

За словами Кличка, тематика новорічного дерева натхненна фресками Софії Київської, що крізь століття зберігають тепло, м'які відтінки часу й тиші, у якій живе сила.

Ялинка, прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою. Новорічне дерево робить площу символічним місцем сили, світла й тихого зимового свята 

- додав Кличко.

Також мер Києва подякував захисникам та захисницям за те, "що маємо можливість відчувати атмосферу свята і сподіватися на дива". 

Шануємо відвагу та подвиг кожного військового! І робимо все для допомоги і підтримки воїнів. Вітаю всіх з прийдешнім Днем Святого Миколая! Сил, оптимізму, і віри в  дива! Вони трапляються! 

- резюмував Кличко.

Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники05.12.25, 16:41 • 3842 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Новий рік
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ