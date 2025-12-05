У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили

Сьогодні, напередодні Дня Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Кличко повідомив, що головна ялинка країни, як і минулого року, - штучна. Заввишки 16-метрів.

Вкотре, навіть в умовах війни, за традицією встановили та прикрасили її в серці столиці. Бо у наших дітей має бути свято, мають бути моменти радості. Потрібні позитивні емоції і дорослим - зазначив мер.

За словами Кличка, тематика новорічного дерева натхненна фресками Софії Київської, що крізь століття зберігають тепло, м’які відтінки часу й тиші, у якій живе сила.

Ялинка, прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою. Новорічне дерево робить площу символічним місцем сили, світла й тихого зимового свята - додав Кличко.

Також мер Києва подякував захисникам та захисницям за те, "що маємо можливість відчувати атмосферу свята і сподіватися на дива".

Шануємо відвагу та подвиг кожного військового! І робимо все для допомоги і підтримки воїнів. Вітаю всіх з прийдешнім Днем Святого Миколая! Сил, оптимізму, і віри в дива! Вони трапляються! - резюмував Кличко.

