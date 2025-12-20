Спецпосланець путіна вирушає до Маямі для зустрічі з представниками Трампа
Спеціальний посланець очільника кремля Кирило Дмитрієв вирушає до Маямі для зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Спеціальний посланець очільника кремля володимира путіна кирило дмитрієв вирушає в Маямі на зустріч зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і його зятем Джаредом Кушнером. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters, допис дмитрієва у соцмережі Х.
По дорозі в Маямі. Поки підпалювачі війни всіма силами намагаються підірвати мирний план США щодо України, я згадав це відео з моєї попередньої поїздки - світло, що пробивається крізь грозові хмари
Як пише Reuters, російське джерело заявило, що зустріч дмитрієва з українськими переговорниками не передбачена.
Тристоронні контакти з українською стороною не плануються
Зустріч у Маямі відбудеться після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, проведених Віткоффом і Кушнером раніше цього тижня в спробі досягти угоди про припинення війни Росії на Україні.
Також у п'ятницю відбулася їхня зустріч із головою ради нацбезпеки України Рустемом Умеровим у Маямі.
Напередодні секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що українська делегація завершила серію переговорів у США з американськими та європейськими партнерами. За його словами, сторони домовилися про продовження спільної роботи найближчим часом.
Цими вихідними в Маямі запланована зустріч американських та російських посадовців для обговорення шляхів припинення війни в Україні.
