Спецпосланець путіна вирушає до Маямі для зустрічі з представниками Трампа

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Спеціальний посланець очільника кремля Кирило Дмитрієв вирушає до Маямі для зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Спецпосланець путіна вирушає до Маямі для зустрічі з представниками Трампа

Спеціальний посланець очільника кремля володимира путіна кирило дмитрієв вирушає в Маямі на зустріч зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і його зятем Джаредом Кушнером. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters, допис дмитрієва у соцмережі Х.

По дорозі в Маямі. Поки підпалювачі війни всіма силами намагаються підірвати мирний план США щодо України, я згадав це відео з моєї попередньої поїздки - світло, що пробивається крізь грозові хмари

- написав дмитрієв під опублікованим відео на своїй сторінці у соцмережі Х.

Як пише Reuters, російське джерело заявило, що зустріч дмитрієва з українськими переговорниками не передбачена.

Тристоронні контакти з українською стороною не плануються

- заявив співрозмовник агентства.

Зустріч у Маямі відбудеться після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, проведених Віткоффом і Кушнером раніше цього тижня в спробі досягти угоди про припинення війни Росії на Україні.

Також у п'ятницю відбулася їхня зустріч із головою ради нацбезпеки України Рустемом Умеровим у Маямі.

Нагадаємо

Напередодні секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що українська делегація завершила серію переговорів у США з американськими та європейськими партнерами. За його словами, сторони домовилися про продовження спільної роботи найближчим часом.

Цими вихідними в Маямі запланована зустріч американських та російських посадовців для обговорення шляхів припинення війни в Україні.   

Віта Зеленецька

