"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював" - Зеленський про заяву путіна щодо виборів в Україні

Україна не допустить, щоб очільник кремля володимир путін впливав на можливі вибори в нашій країні. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю PAP, передає УНН.

Деталі

Володимир Зеленський, коментуючи щорічну пресконференцію очільника кремля, заявив, що путіних "багато".

Один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше - сказав глава держави.

Президент України зазначив, що путін говорив про нібито важливість участі громадян з усієї України у виборах, зокрема з тимчасово окупованих регіонів. При цьому сам путін визнав ці території "окупованими".

За словами Зеленського, очільник кремля хоче контролювати не тільки вибори в росії. Тепер він взявся і за вибори в Україні.

Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював - наголосив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, що має на увазі путін, коли говорить про першопричини війни, президент України сказав, що російський диктатор "не шукає першопричину війни, а виправдання".

Завтра він може сказати, що це через НАТО, попри те, що Україна ніколи не була в НАТО. Потім він може сказати, що саме запрошення приєднатися до НАТО вже є ризиком для Росії. Зараз він говорить про якісь буферні зони. Він каже, що це дуже далеко. Для цієї людини все є підставою для демонстрації і прояву своєї агресії. Він шукає виправдання у своєму суспільстві. Думаю, він хотів би, щоб це не справляло такого враження на Сполучені Штати - зауважив президент України.

На думку Зеленського, "путін зовсім не хоче закінчувати цю війну, і щобільше, він навіть не хоче закінчувати війну в Україні, і він не має наміру закінчувати війну тільки з Україною. Він хоче піти далі".

З іншого боку, додав Зеленський, питання полягає в тому, хто реально в змозі зупинити його на цьому шляху – економічними санкціями, військовою силою та іншими інструментами: "Сполучені Штати є одним із таких гравців".

Нагадаємо

володимир путін на щорічній "прямій лінії" знову озвучив неправдиві заяви про ситуацію на фронті, стверджуючи, що Україна не готова до миру на умовах росії. Він також цинічно висміяв візит Зеленського до Куп'янська та заявив про нібито успіхи російських військ під Куп'янськом, Лиманом, Мирноградом та Гуляйполем.

