"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював" - Зеленський про заяву путіна щодо виборів в Україні

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 12472 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 23126 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 21687 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 39473 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 30849 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 17759 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 18546 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13944 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 28787 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11663 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
95%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Справедливість і відповідальність: комбриг 125-ї бригади корпусу Білецького відправив некомпетентних офіцерів у піхотуVideo19 грудня, 13:22 • 5172 перегляди
Міжзоряна комета 3I/ATLAS здійснила найближчий проліт до Землі: що про неї кажуть у NASAPhotoVideo19 грудня, 13:29 • 4434 перегляди
Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України16:27 • 10128 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 8012 перегляди
Прем’єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні17:27 • 5120 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 39461 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 28779 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 38003 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 33744 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 59640 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Угорщина
Реклама
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 8146 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 61585 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 43377 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 41423 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 47605 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Залізний купол
Lockheed Martin F-35 Lightning II

"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював" - Зеленський про заяву путіна щодо виборів в Україні

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить Путіну впливати на можливі вибори в країні, оскільки той хоче контролювати не лише російські вибори. Президент зазначив, що Путін шукає виправдання для війни, а не її першопричини, і не має наміру закінчувати війну тільки з Україною.

"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював" - Зеленський про заяву путіна щодо виборів в Україні

Україна не допустить, щоб очільник кремля володимир путін впливав на можливі вибори в нашій країні. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю PAP, передає УНН.

Деталі

Володимир Зеленський, коментуючи щорічну пресконференцію очільника кремля, заявив, що путіних "багато".

Один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше

- сказав глава держави.

Президент України зазначив, що путін говорив про нібито важливість участі громадян з усієї України у виборах, зокрема з тимчасово окупованих регіонів. При цьому сам путін визнав ці території "окупованими".

За словами Зеленського, очільник кремля хоче контролювати не тільки вибори в росії. Тепер він взявся і за вибори в Україні.

Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював

- наголосив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, що має на увазі путін, коли говорить про першопричини війни, президент України сказав, що російський диктатор "не шукає першопричину війни, а виправдання".

Завтра він може сказати, що це через НАТО, попри те, що Україна ніколи не була в НАТО. Потім він може сказати, що саме запрошення приєднатися до НАТО вже є ризиком для Росії. Зараз він говорить про якісь буферні зони. Він каже, що це дуже далеко. Для цієї людини все є підставою для демонстрації і прояву своєї агресії. Він шукає виправдання у своєму суспільстві. Думаю, він хотів би, щоб це не справляло такого враження на Сполучені Штати

- зауважив президент України.

На думку Зеленського, "путін зовсім не хоче закінчувати цю війну, і щобільше, він навіть не хоче закінчувати війну в Україні, і він не має наміру закінчувати війну тільки з Україною. Він хоче піти далі".

З іншого боку, додав Зеленський, питання полягає в тому, хто реально в змозі зупинити його на цьому шляху – економічними санкціями, військовою силою та іншими інструментами: "Сполучені Штати є одним із таких гравців".

Нагадаємо

володимир путін на щорічній "прямій лінії" знову озвучив неправдиві заяви про ситуацію на фронті, стверджуючи, що Україна не готова до миру на умовах росії. Він також цинічно висміяв візит Зеленського до Куп'янська та заявив про нібито успіхи російських військ під Куп'янськом, Лиманом, Мирноградом та Гуляйполем.

Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі 19.12.25, 16:34 • 23126 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна