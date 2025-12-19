$42.340.00
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 1764 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 10061 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 10790 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 12062 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 14457 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12056 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 17977 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10716 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 8278 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров та генерал-лейтенант Андрій Гнатов проведуть консультації з американською стороною в Маямі. Переговори зосереджені на пошуку довгострокових рішень для захисту України.

Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі

Секретар РНБО Рустем Умєров разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим сьогодні проведуть черговий етап консультацій з американською стороною. Переговори, що пройдуть у Маямі, зосереджені на пошуку довгострокових рішень для захисту України. Про старт нового раунду Умєров повідомив у своєму телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

До консультацій у Маямі долучилися і представники Європи. Українська делегація вже провела попередні розмови з європейськими колегами, щоб вийти на зустріч з американцями з єдиним баченням. Секретар РНБО підкреслив важливість такої координації для збереження спільного фронту підтримки.

Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі19.12.25, 05:02 • 15651 перегляд

Основна мета переговорів – гарантування надійної безпеки України на тривалу перспективу. Весь процес відбувається у межах пріоритетів, які визначив Президент Володимир Зеленський.

Налаштовані конструктивно. Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною. За підсумками консультацій – доповідь Президенту України Володимиру Зеленському 

– зазначив Рустем Умєров.

Радники з Німеччини, Франції та Британії сьогодні будуть у Маямі для переговорів з Віткоффом та Умєровим - Axios19.12.25, 16:51 • 666 переглядiв

Степан Гафтко

