Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров та генерал-лейтенант Андрій Гнатов проведуть консультації з американською стороною в Маямі. Переговори зосереджені на пошуку довгострокових рішень для захисту України.
Деталі
До консультацій у Маямі долучилися і представники Європи. Українська делегація вже провела попередні розмови з європейськими колегами, щоб вийти на зустріч з американцями з єдиним баченням. Секретар РНБО підкреслив важливість такої координації для збереження спільного фронту підтримки.
Основна мета переговорів – гарантування надійної безпеки України на тривалу перспективу. Весь процес відбувається у межах пріоритетів, які визначив Президент Володимир Зеленський.
Налаштовані конструктивно. Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною. За підсумками консультацій – доповідь Президенту України Володимиру Зеленському
