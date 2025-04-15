Андрій Гнатов

Зеленський доручив Умєрову створити команду для взаємодії щодо системи безпеки для України, цього тижня має засідати у Лондоні

Президент України провів нараду з Рустемом Умєровим та Андрієм Гнатовим, обговоривши ситуацію на фронті. Були визначені ключові завдання щодо зміцнення армії та взаємодії з партнерами.