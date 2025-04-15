Андрій Гнатов

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Андрія Гнатова введено до персонального складу, а А.Баргилевича виведено зі складу Ставки.
У Збройних Силах України тривають заходи з реорганізації військового управління та формування корпусної системи. Гнатов заслухав доповіді щодо комплектування, підготовки та забезпечення підрозділів.
Президент України провів нараду з Рустемом Умєровим та Андрієм Гнатовим, обговоривши ситуацію на фронті. Були визначені ключові
завдання щодо зміцнення армії та взаємодії з партнерами.