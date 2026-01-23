$43.170.01
Ексклюзив
11:04 • 608 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський затвердив новий склад делегації для переговорів про мир з США та рф: хто серед перемовників

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

Президент Зеленський затвердив оновлений склад делегації України для переговорів щодо миру. До неї увійшли 10 посадовців, зокрема Рустем Умєров як глава.

Зеленський затвердив новий склад делегації для переговорів про мир з США та рф: хто серед перемовників

Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив оновлений склад делегації України для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками рф щодо досягнення справедливого і сталого миру. Про це ідеться в президентському указі №72/2026 від 23 січня, пише УНН.

Деталі

Указом затверджується делегація у складі 10 посадовців:

  • Рустем Умєров - секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;
    • Кирило Буданов - керівник Офісу Президента України;
      • Давид Арахамія - народний депутат України;
        • Олександр Бевз - радник кабінету Президента України Офісу Президента України;
          • Андрій Гнатов - начальник Генерального штабу Збройних Сил України;
            • Олег Іващенко - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
              • Сергій Кислиця - перший заступник керівника Офісу Президента України;
                • Євгеній Острянський - перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
                  • Олександр Поклад - перший заступник голови Служби безпеки України;
                    • Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

                      Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

                      Юлія Шрамко

                      ПолітикаНовини Світу
                      Війна в Україні
                      Андрій Гнатов
                      Рустем Умєров
                      Давид Арахамія
                      Генеральний штаб Збройних сил України
                      Рада національної безпеки і оборони України
                      Служба безпеки України
                      Головне управління розвідки Міністерства оборони України
                      Сергій Кислиця
                      Кирило Буданов
                      Володимир Зеленський
                      Сполучені Штати Америки
                      Україна