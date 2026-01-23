Зеленський затвердив новий склад делегації для переговорів про мир з США та рф: хто серед перемовників

Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив оновлений склад делегації України для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками рф щодо досягнення справедливого і сталого миру. Про це ідеться в президентському указі №72/2026 від 23 січня, пише УНН.

Деталі

Указом затверджується делегація у складі 10 посадовців:

Рустем Умєров - секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;

Кирило Буданов - керівник Офісу Президента України;

Давид Арахамія - народний депутат України;

Олександр Бевз - радник кабінету Президента України Офісу Президента України;

Андрій Гнатов - начальник Генерального штабу Збройних Сил України;

Олег Іващенко - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Сергій Кислиця - перший заступник керівника Офісу Президента України;

Євгеній Острянський - перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

Олександр Поклад - перший заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

