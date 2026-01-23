Зеленский утвердил новый состав делегации для переговоров о мире с США и РФ: кто среди переговорщиков

Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил обновленный состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира. Об этом говорится в президентском указе №72/2026 от 23 января, пишет УНН.

Подробности

Указом утверждается делегация в составе 10 должностных лиц:

Рустем Умеров – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации;

Кирилл Буданов – руководитель Офиса Президента Украины;

Давид Арахамия – народный депутат Украины;

Александр Бевз – советник кабинета Президента Украины Офиса Президента Украины;

Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Олег Иващенко – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Сергей Кислица – первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

Евгений Острянский – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Александр Поклад – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

