Зеленский утвердил новый состав делегации для переговоров о мире с США и РФ: кто среди переговорщиков
Киев • УНН
Президент Зеленский утвердил обновленный состав делегации Украины для переговоров о мире. В нее вошли 10 должностных лиц, в том числе Рустем Умеров как глава.
Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил обновленный состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира. Об этом говорится в президентском указе №72/2026 от 23 января, пишет УНН.
Подробности
Указом утверждается делегация в составе 10 должностных лиц:
- Рустем Умеров – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации;
- Кирилл Буданов – руководитель Офиса Президента Украины;
- Давид Арахамия – народный депутат Украины;
- Александр Бевз – советник кабинета Президента Украины Офиса Президента Украины;
- Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Олег Иващенко – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Сергей Кислица – первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
- Евгений Острянский – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Александр Поклад – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.
Зеленский расширил состав делегации для переговоров в Абу-Даби: анонсировал созвон для обсуждения деталей23.01.26, 10:53 • 1902 просмотра