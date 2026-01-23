Зеленский утвердил новый состав делегации для переговоров о мире с США и РФ: кто среди переговорщиков

$43.170.01
50.520.15
ukenru
08:25 • 10349 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 30635 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 20515 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 21713 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 21847 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 24031 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 47845 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 59234 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 41009 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 33725 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
86%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 16861 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 17963 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ05:00 • 44482 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов05:24 • 29348 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 14453 просмотра
публикации
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 30746 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 43074 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 46764 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 57839 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 48924 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Абу-Даби
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 21975 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 38500 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 34089 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 61552 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 76733 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Зеленский утвердил новый состав делегации для переговоров о мире с США и РФ: кто среди переговорщиков

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Президент Зеленский утвердил обновленный состав делегации Украины для переговоров о мире. В нее вошли 10 должностных лиц, в том числе Рустем Умеров как глава.

Зеленский утвердил новый состав делегации для переговоров о мире с США и РФ: кто среди переговорщиков

Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил обновленный состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира. Об этом говорится в президентском указе №72/2026 от 23 января, пишет УНН.

Подробности

Указом утверждается делегация в составе 10 должностных лиц:

  • Рустем Умеров – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации;
    • Кирилл Буданов – руководитель Офиса Президента Украины;
      • Давид Арахамия – народный депутат Украины;
        • Александр Бевз – советник кабинета Президента Украины Офиса Президента Украины;
          • Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
            • Олег Иващенко – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
              • Сергей Кислица – первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
                • Евгений Острянский – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
                  • Александр Поклад – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;
                    • Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

                      Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

                      Зеленский расширил состав делегации для переговоров в Абу-Даби: анонсировал созвон для обсуждения деталей23.01.26, 10:53 • 1902 просмотра

                      Юлия Шрамко

                      ПолитикаНовости Мира
                      Война в Украине
                      Андрей Гнатов
                      Рустем Умеров
                      Давид Арахамия
                      Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                      Совет национальной безопасности и обороны Украины
                      Служба безопасности Украины
                      Главное управление разведки Украины
                      Сергей Кислыця
                      Кирилл Буданов
                      Владимир Зеленский
                      Соединённые Штаты
                      Украина