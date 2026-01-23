Зеленский расширил состав делегации для переговоров в Абу-Даби: анонсировал созвон для обсуждения деталей

$43.170.01
Эксклюзив
08:04 • 4048 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 5402 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 8014 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 10681 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-РФ: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 18661 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 41739 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 54858 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 39510 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 32752 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 23008 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
Джей Ди Вэнс призвал власти Миннеаполиса к сотрудничеству с ICE для уменьшения "хаоса"22 января, 22:57 • 6380 просмотра
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов23 января, 00:19 • 19458 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей04:36 • 4666 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ05:00 • 22727 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов05:24 • 18336 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 4014 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 31319 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 35583 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 47071 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 38532 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 15929 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 33216 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 29256 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 53104 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 72479 просмотра
Зеленский расширил состав делегации для переговоров в Абу-Даби: анонсировал созвон для обсуждения деталей

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент Зеленский расширил состав делегации на трехсторонние переговоры в Абу-Даби, включив Умерова, Буданова, Арахамию и военных. Детали переговоров обсудят по телефону, а итоги сообщат европейцам.

Зеленский расширил состав делегации для переговоров в Абу-Даби: анонсировал созвон для обсуждения деталей

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав делегации на трехсторонние переговоры в Абу-Даби, есть договоренность во второй половине дня обсудить по телефону с участием Президента Зеленского детали переговоров, а об итогах переговоров сообщат европейцам. Об этом Президент сообщил журналистам, пишет УНН.

Будет наша команда там. Я расширяю состав команды. Безусловно, будет глава делегации Умеров, будет Буданов, будет Арахамия, будет обязательно генерал Гнатов. Я попросил Иващенко отправить Скибицкого вместе с Гнатовым. Чтобы были и военные, и представители разведки. Также будут дипломаты, будет господин Кислица, еще несколько человек будут

- сказал Зеленский.

По его словам, "что касается мандата, с которым поехала группа, - я уверен, он всем понятен".

Но мы договорились, что где-то около 3-4 вечера мы обсудим в телефонном формате, о чем будут разговоры и на что мы рассчитываем, и чего ожидаем, и что можно обсуждать, и что нельзя

- сообщил Президент.

"И что касается наших европейских партнеров, я всегда подключаю Европу, я всегда за их участие. Сегодняшняя встреча и завтрашняя будет трехсторонняя Украина, Америка, россия. А потом европейцы безусловно получат от нас фидбек", - сказал Зеленский.

Вопрос Донбасса «ключевой», его будут обсуждать в Абу-Даби – Зеленский23.01.26, 10:25 • 902 просмотра

Юлия Шрамко

