Зеленский расширил состав делегации для переговоров в Абу-Даби: анонсировал созвон для обсуждения деталей

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав делегации на трехсторонние переговоры в Абу-Даби, есть договоренность во второй половине дня обсудить по телефону с участием Президента Зеленского детали переговоров, а об итогах переговоров сообщат европейцам. Об этом Президент сообщил журналистам, пишет УНН.

Будет наша команда там. Я расширяю состав команды. Безусловно, будет глава делегации Умеров, будет Буданов, будет Арахамия, будет обязательно генерал Гнатов. Я попросил Иващенко отправить Скибицкого вместе с Гнатовым. Чтобы были и военные, и представители разведки. Также будут дипломаты, будет господин Кислица, еще несколько человек будут - сказал Зеленский.

По его словам, "что касается мандата, с которым поехала группа, - я уверен, он всем понятен".

Но мы договорились, что где-то около 3-4 вечера мы обсудим в телефонном формате, о чем будут разговоры и на что мы рассчитываем, и чего ожидаем, и что можно обсуждать, и что нельзя - сообщил Президент.

"И что касается наших европейских партнеров, я всегда подключаю Европу, я всегда за их участие. Сегодняшняя встреча и завтрашняя будет трехсторонняя Украина, Америка, россия. А потом европейцы безусловно получат от нас фидбек", - сказал Зеленский.

Вопрос Донбасса «ключевой», его будут обсуждать в Абу-Даби – Зеленский